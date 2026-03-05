Del cierre de tiendas a la fiebre de cafeterías-pastelerías: Santa Gloria abre local en pleno centro de Vila-real

Vila-real cuenta desde este mismo miércoles con una nueva franquicia, esta vez de panadería y pastelería, que se ubica en pleno corazón de la ciudad. Y es que, pese a que el sector del comercio está sufriendo una auténtica crisis, no solo en Vila-real, sino en la práctica totalidad de municipios de la provincia, el de la hostelería está experimentando un auténtico auge, básicamente en cuanto a cafeterías y panaderías-pastelerías con servicio de mesa, y también restaurantes.

El nuevo establecimiento franquiciado de panadería-cafetería se ubica en el local que ocupaba anteriormente la tienda de topa y complementos D2. / Josep Carda

De esta manera, en el local que hasta hace escasos meses ocupada una conocida tienda local de ropa y complementos en la esquina de las calles Comte Albay y Sant Antoni, a escasos metros de la plaza Major, acaba de abrir sus puertas un establecimiento de Santa Gloria Coffee and Bakery, una empresa nacida en Cataluña en 1963 pero que, con el paso de los años, ha pasado por diferentes manos hasta ser propiedad de BlueGem, un fondo de capital de riesgo independiente con sede en Londres y oficina en Madrid desde el año 2026.

Una cadena de gran impulso

Se trata de una de las cadenas que mayor impulso están registrando en el área de inversiones del mid-market en sectores de consumo, retail y alimentación. De hecho, Santa Gloria ya cuenta con más de 200 establecimientos, no solo en España, sino también en Portugal, Andorra e, incluso, México. Además, el objetivo de la marca es alcanzar los 300 locales, en su gran mayoría franquiciados, al finalizar el 2027.

De esta forma, este nuevo negocio del sector de la restauración, que cuenta ya con dos locales en Castelló, suma más oferta de este tipo en Vila-real en un entorno en el que, en la última década, han cerrado pastelerías tradicionales, como la Hernández y la Giménez, mientras que han ganado terreno otros establecimientos pertenecientes a cadenas especializadas en este tipo de productos de panadería y bollería.

El cambio de modelo de tienda de ropa y complementos a otros sectores como el de la restauración, como es el caso, consolida un cambio de tendencias basadas en ofrecer productos de consumo diario. Un modelo en el que también se incluyen los pequeños supermercados, como el recientemente abierto de Coviran o el que está a punto de inaugurarse de la cadena Unide, ambos en la avenida Pius XII y muy próximos al espacio que hasta hace unos meses ocupaba un Mercadona.