El Gobierno activa la maquinaria para permeabilizar la vía del tren en Vila-real: llega el protocolo a tres bandas para financiar las obras

El Ministerio de Transportes acaba de dar un paso decisivo para dar un nuevo impulso al proyecto para permeabilizar la vía del tren a su paso por Vila-real, con la remisión al Ayuntamiento del protocolo de convenio a tres bandas, en el que se relatan las pautas a tener en cuenta y la necesidad de llegar a un acuerdo de colaboración a tres bandas (Adif, Ayuntamiento y Generalitat) para financiar la ejecución de las obras a realizar.

Así lo ha anunciado este jueves el alcalde, José Benlloch, quien incide en la necesidad de alcanzar un acuerdo político en la ciudad para acelerar la ejecución de unas obras que, como asevera el munícipe, “supondrán la mayor inversión en siglos en Vila-real”, a la vez que “generarán muchas posibilidades de futuro para la ciudad”.

Imagen virtual y aérea de cómo quedará el entorno de la estación con la construcción del prioritario paso inferior que conecta las zonas oeste y este de la línea férrea. / Mediterráneo

En cualquier caso, Benlloch reitera, como ya dijo meses atrás, que no descarta convocar un referéndum para que la ciudadanía decida si apoya estas intervenciones para integrar y permeabilizar la vía del tren, en el caso de que no exista ese consenso. “Defendí, y es cierto que así se acordó por unanimidad de todos los grupos, pedir al Gobierno el soterramiento de la vía, pero hay que ser realistas y reconocer que ese plan suponía una inversión de unos 220 o 230 millones de euros que, en la actualidad y con el incremento de costes, superaría los 300 millones, de manera que somos conscientes que no se acometería ese soterramiento”, explica el primer edil vila-realense.

Oportunidad histórica

Es por ello que, “ante una oportunidad histórica que se nos planteó desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para acometer acciones para dar permeabilidad a la línea férrea, no podemos dejar pasar esta ocasión y debemos aportar para que el proyecto se ejecute lo antes posible”. Y es que se cifra la inversión a llevar a cabo en torno a los 40 millones de euros, teniendo en cuenta el incremento de los costes de obra pública en los últimos meses y años.

"Vamos a solicitar a la Generalitat su implicación en este proyecto para que aporte una parte de la inversión, como ya ha hecho en otros proyectos, como el de València, en el que financió el 33% de la actuación” José Benlloch — Alcalde de Vila-real

En este sentido, Benlloch informa que, una vez Adif ya remitido al consistorio el denominado Protocolo General de Actuación entre la Generalitat Valenciana, las entidades públicas empresariales de Adif y Adif-Alta Velocidad y el Ayuntamiento de Vila-real, se solicitará una reunión con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para “solicitar su implicación y que aporte una parte de la inversión, como ya ha hecho en otros proyectos, como el de València, en el que financió el 33% de la actuación”.

Imagen virtual del paso inferior que salvará la vía del tren y dará acceso a la estación ferroviaria en Vila-real.ción / Mediterráneo

Así, el alcalde confía en que desde el Consell no se pongan obstáculos a esta participación conjunta para ejecutar este plan. Un plan que, en una primera fase priorizará la mejora de la terminal ferroviaria y la creación de un paso inferior peatonal y para vehículos de movilidad personal que permitirá acceder directamente a la terminal y salvar las vías para llegar a la zona hortofrutícola y facilitar la comunicación a servicios como el Hospital Universitario de la Plana, los huertos urbanos o la residencia Santa Ana, entre otros.

Los plazos

En cuanto a los posibles plazos que se manejan para el desarrollo del proyecto, siempre que se cumplan las condiciones administrativas de colaboración entre administraciones, el munícipe calcula que la primera fase del mismo podría estar lista en cinco años, mientras que la segunda fase se podría completar en un año más. En este último supuesto se incluyen la ampliación del puente de la Gallega para dotarlo de una vía peatonal, la reforma del existente en la carretera de Burriana para dar prioridad a los viandantes y hacerlo accesible; y la construcción de uno nuevo, exclusivamente peatonal, que se ubicará en el acceso sur a la ciudad, muy cerca del Palau de Justícia y la futura comisaría de la Policía Nacional.

Benlloch incide en que el protocolo final se ha retrasado unos meses porque el Ayuntamiento de Vila-real planteó a Adif la mejora de la salida hacia el este del paso inferior a la altura de la estación del tren, por cuanto la idea inicial hubiera supuesto la necesidad de habilitar escaleras y un ascensor al no contar con terreno suficiente para dar continuidad al paso.

Nuevas necesidades

El motivo no era otro que el hecho de que el organismo ministerial contempla habilitar la playa de vías existente allí para crear un apartadero que permita a los trenes de mercancías dejar paso a la previsión de paso y parada de trenes regionales de Alta Velocidad, para lo que requiere unos 750 metros cuadrados.

Es por ello que el consistorio aprobó recientemente la suspensión de licencias en un total de 8.000 metros cuadrados de parcelas en el área hortofrutícola, con el fin de modificar su uso como dotacional y proceder a expropiarlos para dar continuidad al paso inferior e, incluso, crear una zona verde y un párking para el estacionamiento de vehículos.