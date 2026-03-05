Vila-real abre el plazo para que comercio y hostelería soliciten la bonificación del IBI para compensar la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Vila-real abrirá del 6 al 21 de marzo el plazo para que los comercios y establecimientos de hostelería de la ciudad puedan solicitar la bonificación de hasta el 95% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio 2026, una medida con la que el gobierno municipal pretende aliviar el impacto de la nueva tasa de residuos sobre el tejido económico local.

Como adelantó Mediterráneo este miércoles, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el concejal de Comercio, Xus Madrigal, ya trasladaron los detalles de la iniciativa en una reunión con representantes de la Unió de Comerç (Ucovi) y de la Associació d'Hostaleria i Oci (Ashiovi), en el marco del plan de ayuda al comercio impulsado por el consistorio para facilitar una implantación progresiva de la nueva tasa.

Colaboración de Ucovi y Ashiovi

Para ayudar con la tramitación y resolver dudas, tanto Ucovi como Ashiovi habilitarán días de atención. En el caso de Ashiovi, la atención será los lunes y martes, de 9.30 a 13.00 horas (avenida Pius XII, 34), mientras que Ucovi atenderá de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 18.00 horas, en la calle Sant Roc, 9.

¿Quienes pueden acogerse a la reducción fiscal? Podrán acogerse a las bonificaciones del 95% en el recibo del IBI los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE): • Agrupaciones 64 y 65 (Comercio minorista): Contempla todos los comercios de venta al por menor a excepción de: estancos, supermercados e hipermercados, y en general tiendas con superficie de venta superior a 300 metros cuadrados, máquinas de vending, farmacias, venta de materiales de construcción e instalaciones, vehículos a motor y maquinaria, combustibles y carburantes. • Agrupación 67 (Servicios de alimentación): Incluye todas las actividades de cafeterías, bares y restaurantes, a excepción de los ubicados en el exterior de locales (quioscos, etc.). • Agrupación 68 (Servicio de hospedaje): Se bonificará a todos los servicios de hospedaje, a excepción de los hoteles. • Agrupación 93 (Educación e investigación): Únicamente se contemplan las autoescuelas y las academias (de idiomas, preparación de exámenes, informática, etc.). • Grupos 967 y 969 (Servicios del deporte y recreativos): Tan solo se contemplan pubs y discotecas en la agrupación 969 y, por otra parte, las instalaciones y escuelas deportivas (gimnasios y academias) en la agrupación 967. • Agrupación 97 (Servicios personales): Incluye todos los servicios de cuidado personal, como peluquerías y salones de belleza y estética, servicios fotográficos (a excepción de los automáticos: fotomatones), manipulados de prendas de vestir, complementos y del hogar (como tintorerías, reparación de calzado, costura, fotocopiadoras, etc.), así como agencias de viajes. Se excluyen los servicios funerarios y matrimoniales o de relaciones sociales.

Benlloch recuerda que esta es una medida a corto plazo dentro de una estrategia más amplia de apoyo al comercio local que se plasmará en un plan director. Entre las iniciativas de ayuda más inmediata han estado los Vilabons, dotados con 200.000 euros -50.000 euros más de lo inicialmente previsto-, la campaña de promoción conjunta con el Villarreal CF y otras bonificaciones vinculadas a la tasa de residuos.

“Para el Ayuntamiento estos recursos serían muy necesarios para otros proyectos -se calcula que la medida puede tener un impacto de cerca de medio millón de euros para las arcas municipales-, pero entendemos que nuestras calles y nuestro comercio deben estar vivos, porque generan empleo, dinamismo y vida para la ciudad”, ha concluido el alcalde.

Las personas interesadas podrán tramitar la solicitud de forma presencial en el Ayuntamiento u online, a través de la sede electrónica municipal.