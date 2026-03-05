Vila-real reúne a un centenar de mujeres regantes para poner en valor su papel en el mundo agrario

Vila-real ha acogido este jueves el encuentro de mujeres vinculadas a comunidades de regantes, un congreso que ha reunido en la ciudad a cerca de un centenar de asistentes procedentes de distintos puntos del Estado, como Andalucía, Murcia o Cataluña. La vicealcaldesa y concejala de Igualdad, Maria Fajardo, y la edila de la Ermita, Noelia Samblás, han participado en la jornada. Aunque la lluvia ha hecho acto de presencia a lo largo de toda la mañana, el programa de actividades se ha desarrollado como estaba previsto, como han asegurado desde la Comunitat de Regants, entidad anfitriona.

Fotogalería I Mujeres regantes de España celebran su congreso anual en Vila-real / Manolo Nebot

El evento, que por primera vez ha salido de València, ha recalado en Vila-real gracias al impulso del Sindicat de Regs de la ciudad. La cita ha servido para poner en valor el papel de las mujeres en la gestión del agua y en el mundo agrario, un ámbito tradicionalmente masculinizado en el que la presencia femenina es cada vez mayor.

Ponencias

Entre las ponentes y participantes han destacado Concha Gil, jurado de aguas de la Comunitat de Regants de Vila-real; Mireia Sanmartín, primera mujer en ejercer como jueza del Tribunal de les Aigües de València y subsíndica de la acequia de Quart; María Luisa Albiol, directora territorial de Castelló de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca; Mª José Adalid, directora general de Justicia y Autogobierno de la Generalitat; Pilar Herrero, subdirectora general de Concordia Democrática y Fomento del Autogobierno; Cristina Solà, comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar; y Yolanda Morant, presidenta de AVA Mujeres Rurales, junto a la vicepresidenta de la entidad, Amparo Biot.

La programación ha incluido también una visita al Assut de Vila-real, ubicado en pleno paraje natural del Termet, así como a la ermita de la Mare de Déu de Gràcia, la Coveta de la patrona y el Museu Etnològic, que se emplaza en el mismo edificio. La jornada ha concluido con una comida de hermandad.

La vicealcaldesa Fajardo ha subrayado. durante la recepción de las participantes en el salón de actos de la Comunitat de Regants, la relevancia de este tipo de iniciativas para “visibilizar el papel fundamental de las mujeres en el sector agrario y en la gestión de un recurso tan esencial como es el agua, así como para compartir experiencias y continuar avanzando en igualdad”.