INICIATIVA SOCIOSANITARIA MUNICIPAL
La Escuela de la Felicidad de Vila-real ya es marca registrada: así será el proyecto Emfebe
La iniciativa busca ayudar a la ciudadanía a la hora de abordar problemas relacionados con la salud mental
El Ayuntamiento de Vila-real ha dado el primer paso para poner en marcha la Escuela Municipal de la Felicidad y el Bienestar Emocional (Emfebe) tras registrar la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas el pasado mes de febrero y una vez finalizado el informe técnico sobre la situación del bienestar emocional en la ciudad.
El alcalde, José Benlloch, y el director de la Emfebe, el psicólogo Martín Sánchez, han presentado este jueves el proyecto, con el que el consistorio pretende impulsar políticas públicas de prevención y promoción de la salud mental. “Aunque los ayuntamientos no tenemos competencias directas en sanidad, sí las tenemos en prevención y promoción de la salud. Esta escuela quiere contribuir a cuidarnos como sociedad y afrontar mejor los retos emocionales del siglo XXI”, ha señalado Benlloch.
Sánchez, doctor en Psicología, coordinador del máster de Inteligencia Emocional y Coaching de la Universitat Jaume I y profesor universitario, ha elaborado durante el 2025 un informe técnico que analiza los recursos existentes en Vila-real y detecta las principales necesidades en materia de bienestar emocional. El estudio ha permitido confeccionar un mapa de recursos sociales, asociativos e institucionales que ya trabajan en este ámbito, además de identificar preocupaciones recurrentes a partir del trabajo con entidades y agentes sociales.
Situaciones a abordar
Entre las cuestiones más destacadas figuran la situación socioeconómica de las familias, la soledad no deseada —con especial incidencia entre la población mayor— y el aumento de problemas de salud mental, sobre todo entre los jóvenes, así como la aparición de nuevas adicciones vinculadas al juego o al uso del teléfono móvil.
El director del proyecto ha explicado que la finalidad es “coordinar y poner en valor los muchos recursos que ya tiene la ciudad, que en muchas ocasiones trabajan de manera muy positiva pero sin una conexión directa entre ellos”. Con este diagnóstico como base, la Emfebe desplegará líneas de acción centradas en investigación, formación y desarrollo de habilidades personales que la evidencia científica identifica como claves para el bienestar y la satisfacción con la vida.
En este sentido, se trabajarán competencias como la inteligencia emocional, la asertividad, la comunicación, la autoestima o el autoconocimiento, tanto con la ciudadanía como con personal municipal, profesionales y entidades locales. Además, el proyecto busca reforzar la colaboración entre administración, asociaciones y sociedad civil para tejer una red de apoyo estable que contribuya a mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de la población.
Con la activación de esta iniciativa, Vila-real inicia un proyecto que aspira a situar a la ciudad como referente en la promoción del bienestar y la salud emocional desde el ámbito local.
