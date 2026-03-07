Las peñas de Vila-real avalan el cambio a horario nocturno de la cabalgata de Sant Pasqual, el 17 de mayo

Las peñas festivas de Vila-real avalan que la cabalgata de las fiestas de Sant Pasqual, que se desarrollarán del 15 al 24 de mayo, se celebre en horario nocturno. Así lo han decidido en la última asamblea celebrada por la Comissió de Penyes, en la que se informó de los cambios en el calendario de los festejos sampascualinos, como consecuencia, de manera especial, de la coincidencia del primer domingo de las celebraciones (jornada que acoge el multitudinario desfile que, habitualmente, tiene lugar por la tarde) con el día grande del patrón, que incluye la procesión vespertina.

La junta directiva de la Comissió de Penyes, encabezada por Pau Franco, explicó los cambios en l as fiestas de Sant Pasqual de este 2026 / Manolo Nebot Rochera

Como adelantó Mediterráneo el pasado 21 de enero, la junta directiva de los peñistas ya trabajaba en la apuesta por llevar a cabo la cabalgata en la noche del 17 de mayo. En concreto, la misma arrancará a las 22.00 horas y, también como novedades, recortará en unos 400 metros el recorrido, que se iniciará en el cruce de la avenida La Murà con la calle Pérez Bayer y en sentido contrario a lo que viene siendo costumbre en las ediciones de tarde, para acabar en la rotonda de la intersección de las avenidas Francesc Tàrrega y Mediterrani.

Una vez aquí, los peñistas se dirigirán al parque de la Mayorazga con las charangas, donde la orquesta Panorama amenizará la velada.

Alta participación

En la tradicional cabalgata de los festejos de Sant Pasqual desfilan una veintena de plataformas con integrantes de peñas, aunque otras lo hacen a pie. Asimismo, el evento se complementa con la participación de diferentes organizaciones sociales y culturales que aportan un plus al espectáculo, así como varias charangas. El desfile lo cierran las representantes festivas entrantes (2026) y las salientes (2025).

Los representantes de las peñas de Vila-real que asistieron a la asamblea dieron el visto bueno a los cambios propuestos por la junta. / Manolo Nebot Rochera

Para tomar la decisión de que el popular desfile festivo se desarrolle la noche del domingo, 17 de mayo, jornada grande de Sant Pasqual, también pesa el hecho de que el día siguiente es festivo en la ciudad, coincidiendo con el tradicional lunes de Xulla.

Como ya recogió este rotativo, no es la primera vez que se lleva a cabo la cabalgata el mismo día de las fiesta del patrón. De esta forma, hay que remontarse al 2009,, cuando el calendario festivo sampascualino coincidió con el de este 2026, o que llevó a trasladar este acto al horario nocturno. Y algo similar ocurrió también 11 años antes, en 1998.

Más cambios

No es el único cambio a que obliga el hecho de que la festividad de Sant Pasqual caiga en el primer domingo de las celebraciones, por cuanto el día anterior (sábado, 14) la entidad que agrupa a un centenar de peñas de la ciudad es la encargada de organizar la participativa ofrenda al patrón, de manera que se busca la fórmula consensuada con la Comissió del Bou para que los actos taurinos de la tarde se solapen lo mínimo posible con la propia ofrenda, en la que participan la mayoría de los colectivos festeros de la ciudad.

Asimismo, consecuencia de esa coincidencia en el calendario es que también el popular concurso de paellas para peñas de los primeros sábados de festejos se traslade al segundo dábado (día 23), con el horario y lugar habitual, en la avenida La Murà. Cambios en los dos casos que han sido ratificados en la asamblea celebrada por la Comissió de Penyes.