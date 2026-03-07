Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parking pueblo CastellónTrabajador pobreCambios Magdalena lluviaBorrasca Regina en directoPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

CONFIRMAN CAMBIOS FESTIVOS

Las peñas de Vila-real avalan el cambio a horario nocturno de la cabalgata de Sant Pasqual, el 17 de mayo

El multitudinario desfile festivo arrancará a las 22.00 horas, recortará su recorrido unos 400 metros y, a diferencia de lo habitual, discurrirá en sentido a Castelló

La cabalgata de las fiestas de Sant Pasqual en Vila-real volverá a celebrarse en horario nocturno, como ya ocurriera en el 2009.

La cabalgata de las fiestas de Sant Pasqual en Vila-real volverá a celebrarse en horario nocturno, como ya ocurriera en el 2009. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

Las peñas festivas de Vila-real avalan que la cabalgata de las fiestas de Sant Pasqual, que se desarrollarán del 15 al 24 de mayo, se celebre en horario nocturno. Así lo han decidido en la última asamblea celebrada por la Comissió de Penyes, en la que se informó de los cambios en el calendario de los festejos sampascualinos, como consecuencia, de manera especial, de la coincidencia del primer domingo de las celebraciones (jornada que acoge el multitudinario desfile que, habitualmente, tiene lugar por la tarde) con el día grande del patrón, que incluye la procesión vespertina.

La junta directiva de la Comissió de Penyes, encabezada por Pau Franco, explicó los cambios en l as fiestas de Sant Pasqual de este 2026

La junta directiva de la Comissió de Penyes, encabezada por Pau Franco, explicó los cambios en l as fiestas de Sant Pasqual de este 2026 / Manolo Nebot Rochera

Como adelantó Mediterráneo el pasado 21 de enero, la junta directiva de los peñistas ya trabajaba en la apuesta por llevar a cabo la cabalgata en la noche del 17 de mayo. En concreto, la misma arrancará a las 22.00 horas y, también como novedades, recortará en unos 400 metros el recorrido, que se iniciará en el cruce de la avenida La Murà con la calle Pérez Bayer y en sentido contrario a lo que viene siendo costumbre en las ediciones de tarde, para acabar en la rotonda de la intersección de las avenidas Francesc Tàrrega y Mediterrani.

Una vez aquí, los peñistas se dirigirán al parque de la Mayorazga con las charangas, donde la orquesta Panorama amenizará la velada.

Alta participación

En la tradicional cabalgata de los festejos de Sant Pasqual desfilan una veintena de plataformas con integrantes de peñas, aunque otras lo hacen a pie. Asimismo, el evento se complementa con la participación de diferentes organizaciones sociales y culturales que aportan un plus al espectáculo, así como varias charangas. El desfile lo cierran las representantes festivas entrantes (2026) y las salientes (2025).

Los representantes de las peñas de Vila-real que asistieron a la asamblea dieron el visto bueno a los cambios propuestos por la junta.

Los representantes de las peñas de Vila-real que asistieron a la asamblea dieron el visto bueno a los cambios propuestos por la junta. / Manolo Nebot Rochera

Para tomar la decisión de que el popular desfile festivo se desarrolle la noche del domingo, 17 de mayo, jornada grande de Sant Pasqual, también pesa el hecho de que el día siguiente es festivo en la ciudad, coincidiendo con el tradicional lunes de Xulla.

Como ya recogió este rotativo, no es la primera vez que se lleva a cabo la cabalgata el mismo día de las fiesta del patrón. De esta forma, hay que remontarse al 2009,, cuando el calendario festivo sampascualino coincidió con el de este 2026, o que llevó a trasladar este acto al horario nocturno. Y algo similar ocurrió también 11 años antes, en 1998.

Más cambios

No es el único cambio a que obliga el hecho de que la festividad de Sant Pasqual caiga en el primer domingo de las celebraciones, por cuanto el día anterior (sábado, 14) la entidad que agrupa a un centenar de peñas de la ciudad es la encargada de organizar la participativa ofrenda al patrón, de manera que se busca la fórmula consensuada con la Comissió del Bou para que los actos taurinos de la tarde se solapen lo mínimo posible con la propia ofrenda, en la que participan la mayoría de los colectivos festeros de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, consecuencia de esa coincidencia en el calendario es que también el popular concurso de paellas para peñas de los primeros sábados de festejos se traslade al segundo dábado (día 23), con el horario y lugar habitual, en la avenida La Murà. Cambios en los dos casos que han sido ratificados en la asamblea celebrada por la Comissió de Penyes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
  2. El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento
  3. Del cierre de tiendas a la fiebre de cafeterías-pastelerías: Santa Gloria abre local en pleno centro de Vila-real
  4. Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
  5. El aeropuerto de Castellón duplica este mes su oferta de rutas: vuelos y chollos disponibles desde marzo
  6. Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
  7. ¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”
  8. Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo

Las peñas de Vila-real avalan el cambio a horario nocturno de la cabalgata de Sant Pasqual, el 17 de mayo

Las peñas de Vila-real avalan el cambio a horario nocturno de la cabalgata de Sant Pasqual, el 17 de mayo

Compromís fa una crida a omplir els actes del 8M a Vila-real per avançar en igualtat

Compromís fa una crida a omplir els actes del 8M a Vila-real per avançar en igualtat

Paso decisivo en la puesta en marcha de su Escuela de la Felicidad de Vila-real con el registro de la patente

Paso decisivo en la puesta en marcha de su Escuela de la Felicidad de Vila-real con el registro de la patente

Vila-real abre el plazo para que comercio y hostelería soliciten la bonificación del IBI para compensar la tasa de basuras

Vila-real abre el plazo para que comercio y hostelería soliciten la bonificación del IBI para compensar la tasa de basuras

Adif remite a Vila-real el protocolo para iniciar los trámites para permeabilizar la vía del tren

Adif remite a Vila-real el protocolo para iniciar los trámites para permeabilizar la vía del tren

Vila-real reúne a un centenar de mujeres regantes para poner en valor su papel en el mundo agrario

Vila-real reúne a un centenar de mujeres regantes para poner en valor su papel en el mundo agrario

Del cierre de tiendas a la fiebre de cafeterías-pastelerías: Santa Gloria abre local en pleno centro de Vila-real

Del cierre de tiendas a la fiebre de cafeterías-pastelerías: Santa Gloria abre local en pleno centro de Vila-real

Vila-real liquida con el personal municipal las horas extra y la productividad hasta diciembre

Vila-real liquida con el personal municipal las horas extra y la productividad hasta diciembre
Tracking Pixel Contents