La Unió Musical La Lira de Vila-real es reconocida con el Socarrat Major del 2026

El restaurante El Casino de Vila-real ha sido este sábado el escenario de la entrega del premio Socarrat Major con el que, cada año, l’Associació Cultural Socarrats reconoce la labor de personas y entidades en el fomento del uso social del valenciano y de las tradiciones y la cultura de Vila-real, la Comunitat Valenciana y los territorios que comparten la misma lengua.

En esta ocasión, el colectivo vila-realense merecedor de este galardón ha sido la Unió Musical La Lira y el encargado de recogerlo fue su vicepresidente, David Cubedo, de manos de la vicepresidenta de la organización que lo otorga, Anna Asensio.

De esta forma, el nombre de la Lira se suma al compendio de Socarrats Majors, entre los que están Vicent Pitarch, Raimon, Al Tall, Jaume Cabré, Maria del Mar Bonet, Obrint Pas, Vicent Usó, Avel·lí Flors, Pep Gimeno Botifarra, la filòloga Rosanna Cantavella o la companyia L’Horta Teatre.

Larga historia

Y es que Unió Musical La Lira cuenta con una larga historia de 178 años de existencia. Socarrats justifica el reconocimiento en su extensa trayectoria «de divulgación y revitalización del gran patrimonio cultural que es la música de banda, tan arraigada a la idiosincrasia valenciana».

Y destacan su papel como «vector de gran dinamismo, que facilita el aprendizaje y el disfrute de la música a públicos de todas las edades», a la vez que inciden en que es un «modelo de integración intergeneracional» y por «hacer del valenciano su lengua propia».