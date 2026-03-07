Vila-real rubrica dos hermanamientos en la peregrinación al pueblo de Sant Pasqual

En torno a 150 personas, mayoritariamente de Vila-real pero también de municipios del entorno, han vuelto a desplazarse este sábado hasta la localidad zaragozana de Torrehermosa, en la que nació Sant Pasqual, para participar en la 15ª edición (durante los años de pandemia no se realizó) de la peregrinación que organiza puntualmente la Confraria de la Sang.

Pero, la de este año, no ha sido una peregrinación más, con el correspondiente vía crucis que, en esta ocasión, ha tenido que desarrollarse en el interior de la iglesia, por cuanto la cita fue más allá y desembocó en la firma de una declaración de intenciones para proceder a rubricar el hermanamiento entre Vila-real y los municipios de Torrehermosa y Alconchel de Ariza. Un paso institucional que tiene como objetivo reforzar los vínculos históricos, culturales y espirituales que unen a estas poblaciones, especialmente a través de la figura de Sant Pasqual.

La declaración de intenciones se firmó junto a la pila en la que Sant Pasqual fue bautizado, en Torrehermosa. / Mediterráneo

La firma se ha producido en la iglesia parroquial de Torrehermosa, junto a la pila bautismal donde fue bautizado el santo, un espacio de gran valor simbólico que refuerza el sentido de la iniciativa de colaboración entre las tres localidades.

Y es que la localidad zaragozana es el lugar de nacimiento de Sant Pasqual; Vila-real es la ciudad donde desarrolló una parte fundamental de su vida, donde murió y donde se conservan actualmente sus restos en la basílica; y Alconchel de Ariza forma parte del territorio histórico aragonés del que procedían algunos de los pobladores que participaron en la repoblación medieval del Reino de Valencia y en la fundación de Vila-real en 1274, y donde el santo residió durante gran parte de su infancia.

Ratificación y rúbrica

De este modo, la idea en la que trabajan los tres consistorios es que la rúbrica oficial del hermanamiento se produzca el próximo mes de mayo, con ocasión de las fiestas patronales sampascualinas. Aun así, el protocolo tiene que ser ratificado por los plenos de los tres ayuntamientos, algo que, en principio, no tendrá dificultad alguna.

El protocolo establece diversos ámbitos de colaboración entre los tres municipios, entre los que destacan la promoción y difusión del patrimonio histórico vinculado a la fundación de Vila-real y a los procesos de repoblación medieval, así como la puesta en valor de los espacios y elementos relacionados con la figura del santo.

En este sentido, los tres ayuntamientos trabajarán para impulsar actividades culturales, institucionales, religiosas y conmemorativas, así como iniciativas de promoción turística que permitan dar a conocer su historia compartida entre los municipios.

Entidades y asociaciones

También se prevé el apoyo y la colaboración con entidades y asociaciones vinculadas a la figura del patrón, entre ellas la asociación Amigos del Pouet del Sant y la Fundación Pro Monasterio y Basílica de San Pascual, así como el fomento de la peregrinación a Torrehermosa que cada año impulsa la Molt il·lustre Confraria de la Puríssima Sang i Nostra Senyora de la Soledat de Vila-real.

A través de esta declaración de intenciones, los tres ayuntamientos se comprometen a promover iniciativas conjuntas que den continuidad y contenido real al hermanamiento, facilitando la participación de la ciudadanía, del tejido asociativo y de las entidades culturales y religiosas vinculadas a esta tradición compartida.