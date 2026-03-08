Celebración del 8M
Vila-real reconoce a la artista Paula Bonet por su lucha por la igualdad
Los actos centrales con motivo del Día de la Mujer incluyen batucada y lectura del manifiesto
La plaza Major de Vila-real ha sido este domingo el escenario en el que se han desarrollado los actos centrales de la programación en torno al 8M, Día Internacional de la Mujer, preparada por la Concejalía de Igualdad, encabezada por la vicealcaldesa Marisa Fajardo, en colaboración con otras entidades cívicas, como el Grup de Dones de Vila-real.
Una sonora batucada, a cargo del grupo Punkadeira, ha iniciado las actividades a las 11.30 horas en la céntrica ágora, aunque también llevaron su mensaje anunciador de la cita por el entorno de la misma.
Posteriormente, se procedió a la lectura del manifiesto en favor de la igualdad efectiva entre hombre y mujeres, aunque el momento más emotivo se vivió con el reconocimiento de la sociedad vila-realense a la artista e ilustradora Paula Bonet Herrero, una mujer que, a lo largo de su trayectoria profesional y personal, se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia y la igualdad.
Homenajeada
Bonet, además de ser una de las ilustradoras más valoradas de su generación, también es la autora de la novela La anguila, que se fundamenta en una relación del maltrato, la violencia obstétrica y el impacto de la muerte de sus abuelos sobre la protagonista.
La programación en torno al 8M continuará el próximo viernes, 13 de marzo, con un taller de collage para mujeres, que se desarrollará en la Casa dels Mundina.
