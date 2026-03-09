Cuenta atrás para Sant Pasqual: estas son las ganaderías de las fiestas

A escasas 11 semanas para el inicio de las fiestas patronales de Sant Pasqual en Vila-real, que se desarrollarán del 15 al 24 de mayo, ya se conoce el nombre de las ganaderías de los toros que se exhibirán en el marco de la programación que elabora la Junta de Festes. Un hecho que no suele ser habitual por cuanto, en ocasiones, se apura a la hora de adquirir los astados por parte de la Comissió del Bou y de las asociaciones taurinas que aportan ejemplares a los festejos sampascualinos del 2026.

De esta forma, participarán en las fiestas de mayo ejemplares cerriles de, al menos, nueve hierros confirmados, a falta de concretarse la presencia de algún otro. En concreto, la Comissió del Bou, vinculada a la Junta de Festes y liderada por Toni Sánchez, ha adquirido los astados que exhibirá el primer y segundo sábado festivo, correspondientes a las ganaderías de Guadajira, Monteviejo y Gavira.

Por su parte, la Comissió de Penyes también ha completado el proceso de compra de ejemplares que, esta vez, serán de Zalduendo y El Soldado. Y a estos se suman el del hierro de Carmen Valiente, patrocinado por la ACT Guarismo 9; el de Los Ronceles, de los integrantes de Bou de Sant Pasqual; uno de Hato Blanco, de Vila-real Taurina; y un último de la ganadería de Álvaro Núñez, financiado por la asociación Vaques i Dones.

El calendario

Una vez conocidos todos los toros que saldrán a la vila en los festejos de Sant Pasqual, el calendario de su exhibición queda de la siguiente manera: el sábado, 16 de mayo, se soltará uno de los adquiridos por la Comissió del Bou y el ofrecido por Guarismo 9. En esta jornada hay que reseñar que, con toda probabilidad, el horario vespertino del bou de carrer se adelantará un tanto para evitar en lo posible que se solape con la ofrenda floral al patrón, que siempre se celebra la víspera del día grande, y en la que participan cientos de peñistas.

Días y ganaderías Este es, en principio, el orden inicial de exhibición de los toros cerriles de las ganaderías que participarán en la programación taurina de las fiestas de Sant Pasqual. Sábado, 16 de mayo Un astado de Guadajira, aportado por la Comissió del Bou.

Un ejemplar de Carmen Valiente, financiado por la ACT Guarismo 9. Martes, 19 Dos cerriles aportados por la Comissió de Penyes y adquiridos en las ganaderías Zalduendo y El Soldado. Jueves. 21 Un toro del hierro de los Ronceles, aportado por la ACT Bou de Sant Pasqual.

Un ejemplar del hierro de Hato Blanco, patrocinado por la ACT Vila-real Taurina. Sábado, 23 Se exhibirá un morlaco de la ganadería de Gavira, adquirido por la Comissió del Bou.

Otro animal del hierro de Álvaro Núñez que, en este caso, aporta la ACT Dones i Vaques.

Y un astado de la finca de Gavira, también comprado por la Comissió del Bou, entidad vinculada a la Junta de Festes de Vila-real.

El programa de toros cerriles continuará el martes, 19 con los ejemplares de la Comissió de Penyes. Por su parte, el jueves, 21 será el turno de los astados de Los Ronceles y de Hato Blanco, aportados por las asociaciones Bou de Sant Pasqual y Vila-real Taurina, respectivamente. Y el último sábado de fiestas, el 23 de mayo, será la jornada en la que se exhibirán un mayor número de cerriles: los dos restantes de la Comissió del Bou y el Álvaro Núñez de Vaques i Dones.

Además, el programa taurino se completará con la suelta de vaquillas de conocidas ganaderías de la provincia y de la Comunitat. Una actividad que, como de costumbre se desarrollará en la zona de los cadafals, conocida como la L.