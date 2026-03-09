Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ORGANIZADO POR EL CONSELL DE XIQUETS I XIQUETES

Vila-real reedita su merienda solidaria, esta vez a beneficio de la Fundación Pequeños Deseos

El evento tendrá lugar el próximo viernes, en la plaza Major, y está abierto a toda la ciudadanía

La solidaridad marca otro de los eventos organizados por el Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real.

Concha Marcos

Vila-real

El Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real impulsa y organiza la tercera edición del bocadillo solidario, una iniciativa que tendrá lugar el próximo 13 de marzo, de 17.00 a 21.00 horas, en la plaza Major, con el objetivo de recaudar fondos, esta vez, para la Fundación Pequeño Deseo. Se trata, como de costumbre, de una iniciativa abierta a toda la ciudadanía.

Durante la cita, quienes asistan a la misma podrán adquirir bocadillos solidarios por 2,50 euros, bebidas por un euro o bien el pack de bocadillo y bebida por 3 euros. Toda la recaudación obtenida se destinará íntegramente a la entidad elegida este año, que trabaja para cumplir los deseos de niños y niñas con enfermedades graves, con el objetivo de aportarles apoyo emocional y esperanza durante sus tratamientos.

Imagen del cartel anunciador de la cita con el bocadillo solidario que organiza el Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real.

Convivencia y participación

Las actividades vinculadas a este evento se desarrollarán en la céntrica ágora, frente al ayuntamiento, en una tarde pensada como un espacio de convivencia y participación ciudadana, especialmente orientada a las familias.

Con esta tercera edición, el Consell de Xiquets i Xiquetes muestra su papel como órgano de participación infantil y pone en valor la capacidad de los más jóvenes para impulsar iniciativas solidarias que contribuyen a mejorar la vida de otros niños y niñas, así como de la ciudadanía en general.

