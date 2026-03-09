ORGANIZADO POR EL CONSELL DE XIQUETS I XIQUETES
Vila-real reedita su merienda solidaria, esta vez a beneficio de la Fundación Pequeños Deseos
El evento tendrá lugar el próximo viernes, en la plaza Major, y está abierto a toda la ciudadanía
El Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real impulsa y organiza la tercera edición del bocadillo solidario, una iniciativa que tendrá lugar el próximo 13 de marzo, de 17.00 a 21.00 horas, en la plaza Major, con el objetivo de recaudar fondos, esta vez, para la Fundación Pequeño Deseo. Se trata, como de costumbre, de una iniciativa abierta a toda la ciudadanía.
Durante la cita, quienes asistan a la misma podrán adquirir bocadillos solidarios por 2,50 euros, bebidas por un euro o bien el pack de bocadillo y bebida por 3 euros. Toda la recaudación obtenida se destinará íntegramente a la entidad elegida este año, que trabaja para cumplir los deseos de niños y niñas con enfermedades graves, con el objetivo de aportarles apoyo emocional y esperanza durante sus tratamientos.
Convivencia y participación
Las actividades vinculadas a este evento se desarrollarán en la céntrica ágora, frente al ayuntamiento, en una tarde pensada como un espacio de convivencia y participación ciudadana, especialmente orientada a las familias.
Con esta tercera edición, el Consell de Xiquets i Xiquetes muestra su papel como órgano de participación infantil y pone en valor la capacidad de los más jóvenes para impulsar iniciativas solidarias que contribuyen a mejorar la vida de otros niños y niñas, así como de la ciudadanía en general.
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias
- La nieve vuelve a cubrir Castellón
- La borrasca Regina 'inunda' un pueblo de Castellón: más de 240 litros por metro cuadrado
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el domingo de la Romeria
- Programa de la Magdalena del 8 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo
- El proyecto para los antiguos cines del Grau de Castelló, más cerca: eligen la empresa que redactará el proyecto
- La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat avisa: las bandas pueden negarse a tocar bajo la lluvia