PRECIPITACIONES CONSIDERABLES
La historia se repite: Las lluvias vuelven a inundar el acceso a la zona residencial de Molí Nou en Vila-real
Una retroexcavadora ha abierto unos canales para facilitar la evacuación del agua acumulada, de nuevo, en la calle Riu
Ha vuelto a ocurrir. El acceso a la zona residencial (y también industrial) de Molí Nou de Vila-real, por la calle Riu, ha vuelto a inundarse a causa de las lluvias que, especialmente en dos momentos, han tenido una intensidad considerable aunque han sido cortas, de tan solo cinco minutos. Es por ello que, de nuevo, este vial que conecta la calle Camí Vell d'Onda a Castelló con el límite con el río Millars ha tenido que cortarse al tráfico, lo que ha dejado incomunicados a los residentes de esta área durante varias horas. Incluso los bomberos han tenido que actuar para facilitar la salida a una persona que tenía que acudir al servicio médico de urgencias.
Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa
Y es que la comarca de la Plana Baixa ha sido la que más cantidad de precipitación ha registrado desde la medianoche y hasta el mediodía, especialmente en algunos municipios como Vila-real, donde se han recogido entre 20 y 48 litros dependiendo de las zonas en los que existen pluviómetros en su término municipal.
Registros pluviales
Asimismo, en la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí se han acumulado unos 42 litros por metro cuadrado; en algún punto de Onda han llegado a los 50 litros; y en les Alqueries, básicamente en la partida rural de Cap de Terme, se han registrado más de 62 litros por metro cuadrado.
En declaraciones a Mediterráneo, el concejal de Territorio ha confirmado que, con la autorización del propietario de una parcela anexa a la calle, se han habilitado unos canales con una retroexcavadora que, en pocos minutos, han permitido evacuar el agua acumulada, de manera que el acceso se ha restablecido en torno a las 13.30 horas, según han informado fuentes municipales.
