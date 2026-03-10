Iberdrola soterra una línea en el centro de Vila-real y blinda el suministro eléctrico

Iberdrola está a punto de iniciar los trabajos de renovación y soterramiento de una línea eléctrica de media tensión en el centro de Vila-real, tras la concesión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Urbanismo, para acometer una actuación destinada a reforzar la calidad y la fiabilidad del suministro en una de las zonas con mayor actividad residencial y de servicios.

En concreto, la intervención contempla una nueva conducción subterránea de media tensión trifásica entre los centros de transformación de las calles Mestre Goterris y Torrehermosa. Según los servicios técnicos municipales, la actuación permitirá «asegurar el servicio a toda la zona desde dos puntos al estar anillados con un nuevo cableado de aluminio, lo que reduce los picos de tensión y los cortes de luz».

La obra cuenta con un presupuesto de 50.917 euros, que será sufragado íntegramente por Iberdrola, y forma parte de un conjunto de tres intervenciones previstas en la área centro para modernizar la red eléctrica y reforzar la continuidad del suministro.

Labores escalonadas

Las labores se desarrollarán de forma escalonada en varias calles, con el siguiente calendario previsto (susceptible de modificaciones en función del ritmo de la obra): calle Torrehermosa, desde ahora y hasta el viernes 20 de marzo; avenida Francesc Tàrrega, del lunes 23 de marzo al viernes 10 de abril; avenida Cedre, del lunes 13 de abril al viernes 17 de abril (con la previsión de cortar al tráfico un tramo de uno de los carriles); y calle Mestre Goterris, del lunes 20 de abril al viernes 24 de abril.

Desde el consistorio subrayan que estas actuaciones «permitirán mejorar la fiabilidad de la red y la calidad del suministro, además de actualizar infraestructuras de distribución energética en la ciudad».

El Ayuntamiento enmarca esta intervención en la senda de trabajos similares realizados en los últimos años en colaboración con la compañía eléctrica. Entre ellos, figura el soterramiento de la línea de media tensión que existía en paralelo a la calle Ermita, en el último tramo hasta llegar al Termet, una obra iniciada en mayo de 2024 y que concluyó semanas atrás con el derribo del centro de transformación que había en pleno pinar, conocido como el palomar.

Desde el consistorio piden, de antemano, disculpas por las molestias que puedan ocasionarse al vecindario y al tráfico durante las próximas semanas, pero recuerdan que son «actuaciones necesarias que redundarán en un mejor servicio para la ciudadanía y en una red más moderna y eficiente».