Semana Santa 2026 en Vila-real: actos culturales, música y las procesiones más tradicionales y más

La Semana Santa ya se deja notar desde hace unas semana en Vila-real. Y ello, pese a que aún no han arrancado, al menos de forma oficial, estas celebraciones en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, aunque no solo se han llevado a cabo ya algunas actividades relacionadas con estas fiestas, como la tamborrada provincial o la peregrinación a Torrehermosa (municipio zaragozano en el que nació Sant Pasqual), sino que también resuenan en algunos rincones de las afueras de la ciudad, desde hace algunas semanas, los sonidos de los ensayos de los colectivos de bombos y tambores que acompañarán a las multitudinarias procesiones.

La presidenta de la Junta de Festes, Carmina Arrufat, ha presentado la programación de la Semana Santa de Vila-real junto a la edila Noelia Samblá y el vicario general, mosén Javier Aparici. / Josep Carda

Y es que, en torno a 2.500 cofrades de las 10 cofradías y hermandades de Vila-real ultiman estos días los detalles para arrancar de lleno las actividades de la Semana Santa vila-realense, declarada fiesta de Interés Turístico Autonómico. La concejala de Turismo y Semana Santa, Noelia Samblás; la presidenta de la Junta Central, Carmina Arrufat; y el vicario general y consiliario de la entidad, mosén Javier Aparici, han presentado este martes la completa programación, en la que se recopilan los alrededor de 40 eventos previstos, la mayoría de ellos de carácter religioso y, a su vez, cargados de matices culturales y de fomentos del patrimonio local.

400 años de recorrido

Una de las principales novedades de este año es la presentación del libro conmemorativo Cincuenta años de la Junta Central de Semana Santa de Vila-real, que recoge la historia y la evolución de la entidad y de las cofradías de la ciudad. Según ha explicado Arrufat, se trata de una obra que documenta el recorrido de la Junta Central y la consolidación de la Semana Santa local, con cuatro siglos de recorrido, como una de las más antiguas y significativas de la Comunitat Valenciana.

Consulta el programa completo de la Semana Santa de Vila-real:

El acto de presentación tendrá lugar el viernes 27 de marzo, a las 20.00 horas, en el Teatre Tagoba. El volumen, escrito por Pasqual Lluís Segura, cuenta con más de 340 páginas y más de 650 fotografías, y ofrece un repaso exhaustivo por la trayectoria de la entidad y de la creación y el desarrollo de las cofradías, además de su papel en la conservación de la tradición. Arrufat ha subrayado que el libro es el resultado de varios años de trabajo y documentación y supone un valioso testimonio para preservar la memoria y el patrimonio cultural y religioso de Vila-real.

Miembros de la Junta Central de Semana Santa y representantes municipales y eclesásticos muestran el cartel de este año, con una imagen del Cristo del Hospital. / Josep Carda

Las actividades

Con todo, el programa presentado para la edición de este 2006 incluye actividades como el pregón musical previsto para este sábado 14 de marzo, además de las tradicionales procesiones que recorrerán las calles de Vila-real, así como el pregón propiamente dicho, que dará el pistoletazo de salida oficial, el viernes, 20 de marzo, en la capilla del Cristo del Hospital. Al respecto, la presidenta de la Junta Central ha recordado también que la entidad protagonista del año 2027 será la Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad, por lo que quienes deseen participar en el concurso fotográfico deberán centrar sus imágenes en esta cofradía.

Otra de las citas que no pueden faltar cada año por estas fechas es la representación del auto sacramental, Laquima vere, organizado por el Ayuntamiento, patrocinado por Porcelanosa y con un importante electo de músicos, voces y actores capitaneados por Alfredo Sanz, autor de esta obra que ya es todo un referente en el panorama de la Comunitat. La representación se ha programado para el sábado, 28 de marzo.

Por su parte, Samblás ha destacado el papel de la Junta Central y de las cofradías y hermandades en la conservación y proyección de una tradición “que forma parte de la identidad cultural y religiosa” de Vila-real. La edila ha agradecido el trabajo constante de las entidades implicadas y ha remarcado la colaboración del Ayuntamiento para hacer posible una programación que combina tradición, patrimonio y propuestas para todos los públicos.

Finalmente, mosén Javier Aparici ha puesto el acento en el sentido espiritual de la Semana Santa y ha recordado que las cofradías nacieron con la voluntad de llevar a la calle los misterios que la Iglesia celebra en los templos, fomentando al mismo tiempo la fraternidad entre sus miembros. En este sentido, ha animado a la ciudadanía a participar en los actos y procesiones, tanto desde el punto de vista cultural como desde la vivencia de la fe.