El riesgo “inminente” de derrumbe de casas obliga a reformular un plan contra inundaciones en Castellón

El Ayuntamiento de Vila-real, en coordinación con la empresa adjudicataria del proyecto para poner fin a las inundaciones que se producen en el acceso a la zona residencial de Molí Nou cuando se producen lluvias de cierta consideración, como las que se han producido en los últimos días, ha decidido modificar el plan inicial después de que la mercantil detectara, tras una prospección del suelo, riesgo de derrumbe de algunas de las viviendas ubicadas junto a la calle Riu durante las obras para habilitar un colector desde el punto de máxima inundabilidad hasta la Séquia Major, en las proximidades del cauce del río Millars.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Benlloch, después de la enésima inundación, este martes, de esta vía urbana que, como publicó Mediterráneo, se drenó de una manera más rápida de lo habitual al realizar unas zanjas en una finca privada anexa a la calle, previa autorización de los propietarios.

Imagen de este martes, con el acceso a la zona residencial de Molí Nou de nuevo cortado al inundarse el punto más bajo de la calle Riu. / Josep Carda

En concreto, el informe elaborado por Facsa tras la realización del sondeo del subsuelo no deja lugar a dudas, cuando se indica que «tras analizar mediante catas la cimentación de las casas colindantes al Camí Riu y a la ubicación de la futura tubería de pluviales a instalar, según proyecto adjudicado, se considera el peligro inminente de derrumbe de las casas, en caso de realizarse la zanja necesaria para la instalación de la tubería de 800 milímetros de diámetro».

Nueva solución

Tras este estudio, el ejecutivo vila-realense liderado por Benlloch decidió paralizar la ejecución de las obras previstas, y para las que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) había aprobado una subvención que permitió licitar una primera fase del proyecto antiinundaciones en Molí Nou por importe de 275.000 euros.

Una paralización que obligó al consistorio y a los departamentos técnicos del mismo a activar la maquinaria para buscar una solución compatible con la integridad de las viviendas existentes en la zona. De esta forma, el primer edil vila-realense explica que la opción que se adoptará es la de construir un tanque de tormentas que recoja las aguas de lluvia para, de inmediato, bombearlas al colector de pluviales que discurre por el Camí Vell d’Onda a Castelló.

Acuerdo histórico

Con todo, el munícipe pone en valor el acuerdo alcanzado con los propietarios de una parcela en la que existía un talud que impedía la evacuación del agua acumulada en el punto crítico del la calle Riu, que permite dar una solución de urgencia hasta que se completen las obras que, definitivamente, pongan fin a las inundaciones históricas de esta zona, en la que conviven un buen número de empresas con otras tantas viviendas en las que también residen familias durante todo el año.

El acuerdo con los propietarios de esta finca ha permitido y permitirá el desagüe del agua de lluvia que se acumula en la calle Riu cuando se producen precipitaciones intensas. / Josep Carda

«Se trata de un comodato (contrato mediante el cual una persona o entidad cede el uso de un bien por un tiempo determinado) que ya está redactado y a punto de rubricarse en connivencia con los dueños de la finca y que las últimas lluvias nos ha obligado a avanzar en una actuación de urgencia, incluso antes de su firma oficial, y gracias a la buena voluntad de los propietarios», explica Benlloch.

En cualquier caso, el alcalde avanza que la modificación del proyecto para poner fin a la inundación del acceso a las viviendas existentes en Molí Nou estará lista en un plazo de «entre una y dos semanas y, a partir de cuando se complete, se informará al vecindario sobre los cambios a realizar».

Acciones y resultados La apuesta por construir ahora un tanque de tormentas en el subsuelo de la calle Riu viene fundamentada por el «buen resultado» que están dando los que ya se han habilitado en Vila-real en los últimos años y que han logrado minimizar las inundaciones que se producían en algunos puntos de la ciudad. Es el caso del creado en el camino Cedre al este dela vía del tren, que ha logrado minimizar las inundaciones que se producían en la avenida del mismo nombre, ya en el casco urbano; o los de la calle Pere III o el que se creó en el 2019 en la zona industrial del Camí les Voltes, próximo a la depuradora mancomunada de Vila-real, Onda, Betxí y les Alqueries.

Asimismo, el alcalde señala que, en otro frente abierto tras el informe técnico de posibilidad de grandes riesgos si se acometía la intervención prevista, «se está trabajando desde el Ayuntamiento para hacer todo lo posible para que no se pierda la subvención otorgada por el Ivace, porque estamos hablando de que la modificación tiene su origen en una causa mayor, como es la posibilidad de derrumbe de viviendas anexas a la calle Riu, por donde tendría que perforarse dos o tres metros de profundidad para instalar la tubería hasta la Séquia Major, como se contempla en el proyecto inicial».

La intervención sobre la que se viene trabajando desde hace meses y que, incluso, se había adjudicado a Facsa, también tropezó con un problema importante desde el inicio, como es salvar la canalización general de gas que discurre por esta calle y que abastece no solo a las industrias de la zona, sino también a las de otros espacios.