FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDATITAT
Cooperación y turismo sostenible: Vila-real da visibilidad al liderazgo femenino en Bolivia
La Biblioteca Universitària del Coneixement acoge la jornada 'Ser mujer en el sur. Un turismo sostenible liderado por mujeres'
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, encabezó ayer la inauguración, en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), de la jornada Ser mujer en el sur. Un turismo sostenible liderado por mujeres, organizada en el marco de los proyectos de cooperación impulsados por el Fons Valencià per la Solidaritat. El acto también contó con la participación del concejal de Cooperación, Antonio Marín, quien fue el encargado de dar la bienvenida institucional; la presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat, Xelo Angulo; y el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, Pedro Carceller.
Nou full de ruta de solidaritat: Vila-real participa en el procés que definirà les prioritats 2026
Durante su intervención, Benlloch destacó la importancia de proyectos que fomenten la cooperación internacional y la convivencia en un contexto global cada vez más diverso. E incidió en el hecho de que "vila-real es una ciudad con más de 80 nacionalidades conviviendo entre sus 54.000 habitantes", por lo que defendió la necesidad de "generar lazos y entender mejor al otro para construir sociedades más cohesionadas".
Retos del siglo XXI
Benlloch también puso en valor el modelo estratégico de ciudad impulsado por el Ayuntamiento para afrontar los retos del siglo XXI, basado en la ciencia y la innovación, la proyección cultural y de eventos, el deporte y la salud, y el modelo de ciudad educadora, a la vez que remarcó el nuevo horizonte estratégico municipal resumido en el lema Sí o sí, que define a Vila-real como "una ciudad solidaria, inclusiva, generadora de oportunidades, sostenible e innovadora".
La jornada sirvió también para presentar el proyecto Promoviendo el desarrollo económico local a través del fortalecimiento de emprendimientos turísticos sostenibles liderados por mujeres en los municipios bolivianos de San José de Chiquitos, Roboré y San Ignacio de Velasco, así como los resultados de esta iniciativa de cooperación que promueve la autonomía económica de las mujeres y el desarrollo turístico sostenible en estos territorios.
