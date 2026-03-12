'Laquima vere' traspasa fronteras: el Ministerio de Cultura de Costa Rica quiere llevarla allí desde Vila-real

Vila-real es cuna destacada de artistas y de espectáculos que trascienden más allá de las fronteras de España. Y ahora otra más de las creaciones nacidas en la ciudad despierta el interés internacional. Es el caso del espectáculo Laquima vere, la Pasión vila-realense que, de nuevo este año, se representará en la plaza Major, el próximo sábado, 28 de marzo, a las 21.00 horas.

Y es que el alcalde, José Benlloch, ha hecho público el interés del Ministerio de Cultura de Costa Rica por llevar a este país centroamericano la obra compuesta por Alfredo Sanz y de cuya producción está a cargo la compañía vila-realense Xarxa Teatre.

Compositor, autoridades y patrocinadores, durante la presentación de la 19ª edición de 'Laquima vere'. / Josep Carda

Un interés que no ha podido fructificar este año porque los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica están de vacaciones durante la Semana Santa, de manera que ya se trabaja en buscar una fecha para exportar allí este peculiar espectáculo sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Y no solo eso, sino que, como ha apuntado el munícipe “se trata de un producto que ya tiene un interés internacional” por el que también se ha suscitado interés en Colombia, hasta el punto de que se escenificará una pasión fundamentada en el Laquima vere en la plaza Ramón Bolívar de la capital, Bogotá.

Presentación oficial

Son detalles de los que ha informado Benlloch en la presentación de la Passió de Vila-real, que ha tenido lugar en las instalaciones de Porcelanosa Grupo y en la que también han estado presentes el autor de la obra, Alfredo Sanz; la consejera delegada de la mercantil, María José Soriano; la directora de Marketing y Comunicación Corporativa de la misma, Cristina Colonques; la concejala de Turismo, Noelia Samblás; y varios representantes de la Junta Central de Semana Santa, encabezados por su presidenta, Carmina Arrufat.

Josep Carda

De nuevo, la noche del próximo 28 de marzo en la plaza Major cobrará vida uno de los espectáculos que, por su peculiaridad de mantener la tradición y a la vez innovar con la introducción de la tecnología y novedosos conceptos culturales, ya se ha convertido en un reclamo más de la Semana Santa vila-realense, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Al respecto, el alcalde Benlloch no solo ha destacado la importancia y la expansión por España de Laquima vere, sino que ha puesto en valor que “una marca vila-realense con una gran presencia internacional, como el Porcelanosa Grupo, apadrine este proyecto, lo que, sin duda, genera más confianza en este espectáculo dentro y fuera de España”.

Inicios y consolidación

El primer edil no dejó pasar la ocasión para recordar que la obra inició su representación, “con lo que entonces teníamos”, en el año 2007 y que, posteriormente y con el ímpetu del que fuera concejal y amante de las tradiciones locales, Pasqual Batalla, comenzó a afianzarse como uno de los eventos estrella de la Semana Santa, con la incorporación de la parte más profesional de la representación a la más popular”.

De hecho, el espectáculo conjuga varias disciplinas artísticas, desde la del teatro de calle de la mano de Xarxa Teatre, a la danza y la música, con la participación de la Coral Sant Jaume, el coro Innuendo, cofradías y hermandades y voces de prestigio como las del sopranista Rafael Quirant; los tenores Vicente Ombuena y Pascual Andreu; el barítono Boro Giner; el bajo Bonifaci Carrillo; las sopranos Saray García y Sara López; y la mezzosoprano Francesca Sales.

El compositor Sanz ha recordado que esta es la 19ª edición de una representación que suma costumbrismo y modernidad y que, más allá, del aspecto cultural “invita a hacer una reflexión, porque también es una forma de orar en una cita que nos reúne en torno a unos valores cristianos”.