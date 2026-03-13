La cooperativa Citrias de Vila-real y la Fundació Tots Units celebran más de 10 años de colaboración por la inclusión sociolaboral
Un total de 46 de las 50 personas que se han formado en los cursos de especialización han sido contratadas por la mercantil
La cooperativa citrícola Citrias de Vila-real y la Fundació Tots Units celebran más de 10 años de trabajo y colaboración en favor de la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. Una colaboración que desde la entidad social califican de "estratégica" y que ha generado un "impacto extraordinario, demostrando que el trabajo conjunto entre el tejido empresarial y las entidades sociales es la clave para una integración real".
A través del programa Incorpora de la Fundación La Caixa, se han realizado 13 ediciones de la formación especializada en manipulación y envasado hortofrutícola, así como de peón agrícola en la Fundació Tots Units de Vila-real. Esta iniciativa de alta calidad ha permitido formar a más de 50 personas, de las que 46 han sido contratadas directamente por Citrias. Este volumen de inserción representa una oportunidad vital para personas en situación de vulnerabilidad que buscan una vía de acceso al mercado laboral, especialmente de las mujeres.
Responsabilidad social
Se trata, afirman, de "una buena práctica de responsabilidad social que no solo reduce las desigualdades en un sector estratégico para nuestro territorio como es el agrícola, sino que también dignifica el oficio mediante la cualificación profesional". Y añaden que Citrias, "en su rol de empresa socialmente responsable, sigue consolidando alianzas que favorecen la cohesión social y el bienestar de nuestra comunidad".
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