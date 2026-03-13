Vila-real se vuelca en la fiesta de los bocadillos más solidarios, a favor de la Fundación Pequeños Deseos

Numerosos niños y adultos se han sumado a la iniciativa del Entrepà solidari que, un año más, ha organizado el Ayuntamiento de Vila-real, a través del Consell de Xiquets i Xiquetes, un ente en el que los más pequeños de la ciudad participan activamente en la visa social y cultural de la ciudad. En total y se han vendido 250 unidades, "todo un éxito", para la concejala de Participación Ciudadana, Miriam Caravaca.

La plaza Major ha vuelto a ser el espacio en el que se han instalado varios puestos de venta de bocadillos solidarios, por un donativo de 2,50 euros; y de bebidas, por un euro, con e objetivo de recaudar fondos para una entidad social que, en esta ocasión, es la Fundación Pequeño Deseo, que trabaja en el empeño de cumplir los deseos de niños y adolescentes con enfermedades graves y tratamientos complejos en hospitales de toda España. Aun así, también ha cabido la posibilidad de adquirir el pack conjunto de bocadillo y bebida, al precio de 3 euros.

Cuatro horas de celebración

La iniciativa ha arrancado a las 17.00 horas y se ha prolongado durante tres horas más, combinando el momento de merienda solidaria con la realización de diferentes juegos y actividades en la céntrica ágora.

Con esta tercera edición del Entrepà solidari, el Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real vuelve a poner de relieve su papel como órgano de participación infantil y, a su vez, hace especial énfasis en la capacidad de los más jóvenes para impulsar iniciativas solidarias que contribuyen a mejorar la vida de otros niños y niñas.