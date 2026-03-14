Presupuesto 2026 en Vila-real: 66,5 millones, arrastre de inversiones y foco en facturas pendientes

El equipo de gobierno bipartito de Vila-real, integrado por el PSPV-PSOE y Compromís, está acabando de perfilar, definitivamente, el presupuesto municipal para el ejercicio ya en curso del 2026. Un presupuesto que ascenderá a 66,5 millones de euros y que, en principio, no contará con nuevas inversiones relevantes, aparte de las que se arrastran del 2025 y que no han podido realizarse en ese año.

De esta manera, en el documento volverán a reflejarse la mayor parte de las inversiones que no se llevaron a cabo a lo largo del pasado ejercicio y que ascendían a algo más de cuatro millones de euros, como la segunda fase de la adecuación del Molí la Vila; la reforma de la plaza de Aliaga; la reorganización del entorno de la Torre Motxa; los trabajos necesarios para completar la reforma del Forn d’Avall para destinarlo a sede administrativa municipal; o la rehabilitación y mejora de las alquerías históricas del Botànic Calduch y del Carme.

La cifra únicamente supone un incremento de medio millón de euros (en el 2025 fue de 66 millones) y en ella se incluye los 400.000 euros que el consistorio debe destinar al pago de una obligación urbanística más, todavía fruto de la gestión del último gobierno del PP.

La vicealcaldesa de Vila-real, Maria Fajardo; y el alcalde, José Benlloch, durante una de las sesiones plenarias de la corporación municipal. / Toni Losas

En cuanto a la demora en la aprobación de las cuentas, que se prevé que se aborden por el pleno de la corporación municipal en torno al 30 de marzo, fuentes municipales inciden en que este retraso se debe a que a principios de este ejercicio el ejecutivo local planteo otras dos prioridades antes de cerrar definitivamente las cuentas: impulsar la cobertura de plazas en los diferentes departamentos municipales, para acelerar los procesos administrativos; y, “una vez cubiertas eses plazas, priorizar la tramitación y el pago de las facturas pendientes a proveedores y que, como informó el propio alcalde Benlloch, alcanzaban los ocho millones de euros.

Incerteza internacional

En cualquier caso, las mismas fuentes aseguran a Mediterráneo que “en el actual contexto de incerteza geopolítica internacional, que puede provocar importantes tensiones inflacionistas, la decisión del equipo de gobierno es plantear un presupuesto prudente, realista y responsable, en el que no se planteen nuevas inversiones”.

Al mismo tiempo, desde el ejecutivo explican que las prioridades del presupuesto del 2026 son liquidar las facturas a proveedores “y normalizar estos pagos, después de las dificultades de gestión acumuladas en el 2025; reforzar la alianza con la sociedad civil, complementado los recortes de otras administraciones a organizaciones sociales; y avanzar en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, incidiendo en la aplicación de complementos específicos, como ya se hizo con aproximadamente el 30% de la plantilla municipal, en concreto, con la Policía Local”.

Reserva para la plantilla municipal

Precisamente, para esta acción, las cuentas reservarán 1,5 millones de euros que servirán para “mejorar las condiciones laborales, ganar competitividad respecto a otros ayuntamientos, retener y atraer talento y avanzar en el plan de modernización del consistorio”.

Y otro de los pilares fundamentales que se pretenden garantizar en el marco de las cuentas de este año es el de mantener y mejorar los servicios públicos esenciales, “asegurando la estabilidad del funcionamiento municipal”.

De esta forma, y sobre la base dea la intención del ejecutivo local en cuanto al presupuesto del 2026, este podría entrar en vigor a finales del mes de abril, tan solo un par de meses antes que el del pasado año (se aplicó a finales de junio).