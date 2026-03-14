Vila-real abre los grandes actos de Semana Santa con su pregón musical en la basílica de Sant Pasqual

La basílica de Sant Pasqual de Vila-real ha vuelto a convertirse este sábado en un espacio en el que se ha vivido una sonora llamada a la reflexión y el recogimiento que envuelven la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Y es que, bajo la presentación del Pepe Chiva, se ha desarrollado en el templo del patrón de Vila-real la 16ª edición del pregón musical con el que, de alguna forma, se abre la programación con los actos más destacados de la Semana Santa vila-realense, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Fotogalería I Vila-real vibra con el pregón musical de Semana Santa / Toni Losas

La imagen del Cristo del Silencio, de la Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital, ha presidido este encuentro musical que han protagonizado las tres bandas de cornetas y tambores que han tomado parte en él: la de la Mare de Déu Blanqueta, del Grau de Gandia; la de Nostra Senyora dels Dolors La Dolorosa, de Oliva; y la Agrupación Musical Virgen de Gracia, de Vila-real.

Calurosa bienvenida

Antes de iniciarse el turno de las entradas y las actuaciones de las bandas, la presidenta de la Junta Local de Semana Santa, Carmina Arrufat, ha dado la bienvenida a los colectivos que pusieron la música y la emoción a este evento que, con méritos propios, se ha convertido en un referente de esta celebración en la ciudad.

Semana Santa 2026 en Vila-real: actos culturales, música y las procesiones más tradicionales y más

Inmediatamente después los presentes han empezado a disfrutar de la música de las diferentes composiciones muy vinculadas a esta conmemoración religiosa. Así, el colectivo del Grau de Gandia ha interpretado Injusta condena, de David Ortal; y cuatro piezas de Vicente Escamilla: Fuerza y corazón, El evangelio de Dios, La soledad de Santa Clara y El sueño de un padre.

Música con emoción

Seguidamente ha sido el turno de la entrada de la banda de Oliva, que ha puesto la música a las obras Redentor de Nazaré, de Juanma Cardona; La Esperanza de María, de Alejandro Blanco; Legatum, de José Manuel Sánchez; Sons del Portalet, también de Juanma Carmona; y Volver a verte, de Raúl Delgado.

Y, finalmente, ha hecho lo propio la agrupación vila-realense, anfitriona de esta cita, cuyos integrates han interpretado Entrando en Jerusalén y En la cena del Señor, de José Manuel Mena; La Esperanza de María y Corazón de San Juan, de Alejandro Blanco; y Tu dulce rostro cautivo, de José Manuel Sánchez.

La entrega de obsequios a los colectivos participantes, por parte de la Junta Central de Semana Santa y del Ayuntamiento de Vila-real ha puesto el punto final a este evento, al que seguirá el próximo viernes, en la capilla del Cristo del Hospital, el pregón con el que se abre, de oficio, la programación de la Semana Santa de Vila-real.