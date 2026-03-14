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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Vila-real intensifica la vigilancia contra las distracciones al volante

La Policía Local realizará controles intensivos, desde el 16 al 22 de marzo, para vigilar las distracciones al volante

Las distracciones al volante, como la de usar el teléfono móvil mientras se conduce, es la principal causa de accidente.

Las distracciones al volante, como la de usar el teléfono móvil mientras se conduce, es la principal causa de accidente. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

La Policía Local de Vila-real pondrá en marcha, del 16 al 22 de marzo, una nueva campaña específica de vigilancia centrada en las distracciones al volante, una de las principales causas de accidentes de tráfico. La iniciativa, de carácter propio y coordinada por la Unidad de Tráfico, tiene como objetivo reforzar el control en la conducción y concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos de perder la atención mientras se conduce.

Las distracciones son actualmente el primer factor concurrente en los siniestros mortales de tráfico, presente aproximadamente en tres de cada diez accidentes mortales. Por este motivo, este tipo de campañas continúan siendo fundamentales para alertar a la población sobre las consecuencias de la conducción distraída. Los accidentes más habituales relacionados con la distracción son las salidas de vía, colisión con el vehículo precedente y los atropellos de peatones.

Comportamientos peligrosos

Durante estos días, los agentes intensificarán los controles para detectar comportamientos que implican una pérdida de atención en la conducción, como por ejemplo la manipulación del teléfono móvil, el uso inadecuado de dispositivos electrónicos o cualquier otra actividad que obligue al conductor a apartar la mirada de la vía.

Baja percepción de riesgo

Según diferentes estudios sobre seguridad viaria, el uso de dispositivos electrónicos es una de las distracciones más frecuentes y peligrosas, puesto que puede afectar simultáneamente varias capacidades necesarias para conducir, como la cognitiva, la visual o la manual. Además, cuando la distracción se combina con la velocidad, el margen de reacción ante cualquier imprevisto se reduce considerablemente.

Por otro lado, la encuesta en línea sobre las actitudes de los usuarios de la vía (en inglés E-Survey of Road users’ Attitudes, ESRA) indica que todavía existe una baja percepción del riesgo asociado al uso del móvil. Así, un 22,2% de los conductores españoles reconoce hacer llamadas sin manos libres mientras conduce, y un 24,7% admite leer mensajes o consultar redes sociales durante la conducción.

El edil de Seguridad Pública y Emergencias, Toni Marín, ha destacado que “las distracciones al volante continúan siendo uno de los grandes riesgos en la conducción. Actividades tan habituales como mirar el móvil durante unos segundos pueden tener consecuencias muy graves”. Marín ha subrayado que “esta campaña pretende reforzar la vigilancia pero también apelar a la responsabilidad de los conductores, porque la seguridad vial depende en gran parte de la atención con que conducimos”.

Noticias relacionadas y más

Desde Policía Local recuerdan que utilizar el teléfono móvil con la mano mientras se conduce está considerada una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.

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