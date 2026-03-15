Las paellas toman el barrio del Progreso de Vila-real

Como desde hace ya tres años, el vecindario del barrio del Progreso de Vila-real volvió ayer a salir a la calle para participar masivamente en la jornada con la que, con las paellas como protagonistas, se celebra el Día del Padre, el próximo 19 de marzo, Sant Josep.

Unas 400 personas degustaron las 20 paellas que, los y las chefs del barrio, elaboraron a leña en la zona del párking municipal ubicado junto a la zona ajardinada próxima a la sede social de la entidad vecinal. Entre los asistentes, no faltaron algunos de los ediles del Ayuntamiento de Vila-real, como la de Participación Ciudadana, Miriam Caravaca; y el de Juventud, Javier López.

Jornada de convivencia y hermandad

Como explican desde la entidad vecinal, la finalidad de esta iniciativa es "básicamente, pasar una jornada de convivencia y hermandad, no solo con los residentes de nuestro barrio, sino también con todos los ciudadanos de Vila-real que quieran participar".

El grupo vila-realense Rumbasound puso la música a la jornada festiva del barrio del Progreso. / José Monzonís

De esta forma, la asociación puso a disposición de la gente la leña, las sillas y las mesas, entre otros elementos, con la colaboración del consistorio. Además, los cocineros y cocineras pudieron utilizar todos los ingredientes que desearon, por cuanto el formato de las paellas era libre y no se establecían limitaciones.

Asimismo, no faltó el apartado musical, con la actuación del grupo vila-realense Rumbasound que, además, celebra su séptimo aniversario. El grupo está encabezado por David Gabarri quien también "es amigo y colaborador de nuestras fiestas y es el presidente de la recientemente recuperada Tertulia Flamenca de Vila-real.