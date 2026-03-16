Más sostenibilidad y reciclaje: Vila-real reutiliza restos del asfaltado para arreglar párkings municipales

Reciclar material de desecho procedente del reasfaltado de vías urbanas para arreglar párkings municipales, algunos propios pero buena parte de ellos ubicados en parcelas cedidas por sus dueños hasta que se construya sobre ellas. Es la medida que ha adoptado el Ayuntamiento de Vila-real y que ha permitido mejorar, hasta el momento, dos de estos aparcamientos, el ubicado junto al jardín del Pilar y el de la Ciutat Esportiva Municipal (CEM).

De esta forma, las últimas acciones de repavimentación de calles en el entorno del barrio del Pilar (Pare Lluís Maria Llop, Joanot Martorell, avenida Mediterrani, Riu Ebre o Penyagolosa, entre otros) han generado toneladas de restos como consecuencia del raspado previo al reasfaltado que, finalmente, se ha aprovechado para nivelar estos espacios habilitados para el estacionamiento de vehículos y favorecer, así, su reciclaje.

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos de Vila-real, Maria Fajardo, explica a Mediterráneo que la idea es continuar este tipo de intervenciones a medida que se vaya acometiendo la repavimentación de viales de la ciudad.

Otras acciones en estudio

En cualquier caso, Fajardo descarta el hormigonado de estos espacios, como apuntan algunos vecinos a través de los comentarios en redes sociales, “porque el resultado sería que también se destrozaría con el paso del tiempo y de los vehículos”, aunque deja la puerta abierta a que algún día puedan asfaltarse, una medida que tendría que contemplarse en la próxima licitación del mantenimiento de vías municipales, dentro de dos años.

Además, hay que incidir en la elevada inversión que supondría asfaltar un terreno como el del párking del jardín del Pilar, cuyo coste oscilaría entre los 15.000 y los 45.000 euros, teniendo en cuenta que el precio medio que se maneja para pavimentar un metro cuadrado está entre los 8 y los 25 euros, en función del grosor de la capa y otros parámetros.