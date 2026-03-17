Presupuesto 2026 en Vila-real: 1,8 millones en energía y alerta por la tensión en Oriente Medio

Un total de 1,8 millones de euros. Esta es la cifra del coste en gasto eléctrico del alumbrado público y de los edificios y espacios municipales para el Ayuntamiento de Vila-real que el equipo de gobierno calcula en el capítulo de gastos del presupuesto municipal para el 2026. Un presupuesto que se cifra en unos 66,5 millones de euros y para el que se baraja llevarlo a pleno, finalmente, en torno al 30 de marzo, como adelantó Mediterráneo el pasado sábado.

Una factura eléctrica que supone un incremento del 50% respecto a lo abonado en el 2025, cuando el consistorio abonó por este concepto 1,2 millones de euros. Con todo, las previsiones podrían quedarse cortas, en función del rumbo que tome el conflicto en Oriente Medio, después de la guerra iniciada en la zona tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este país, que acarrea también el cierre del Estrecho de Ormuz, lugar de paso de cientos de cargueros de petróleo.

Un conflicto que ya se ha traducido en importantes aumentos del precio de los combustibles y que, de no frenarse la escalada, se traducirá en el alza del coste de la energía eléctrica que, además de en los hogares, repercutirá en la factura final que tendrá que abonar el Ayuntamiento de Vila-real, como ya ocurrió tras los ataques de Rusia a Ucrania, que se iniciaron en febrero del 2022 y cuyo conflicto todavía perdura en la actualidad.

Más aportación del Estado

En cualquier caso, las cuentas que elabora el ejecutivo vila-realense también incluyen datos más positivos, como la mayor aportación que dará el Gobierno central a través de la Participación en los Ingresos del Estado, que supondrán 2,4 millones de euros más que el pasado ejercicio, de manera que se calcula que pasarán de los 15,4 millones del 2025 a los 17,8 millones de este año.

Asimismo, fuentes municipales destacan que la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aplicada por el Ayuntamiento tanto el pasado ejercicio como en el actual y que suma un 5%, se deriva en una reducción de los ingresos del consistorio de algo más de un millón de euros. Y a esa merma habrá que sumar la que resulta de las bonificaciones a aplicar en la tasa de basuras a particulares y comercios (aún por cuantificar), así como la rebaja del 95% del IBI a los establecimientos comerciales y de hostelería que, en este último caso, desde el ejecutivo prevén que ronde el medio millón de euros.

Como avanzó este rotativo, las cuentas de Vila-real para este año ascenderán a unos 66,5 millones de euros y, como apuntaron fuentes del consistorio, no se contemplan grandes inversiones más allá de las que se quedaron sin realizar del presupuesto del 2025, con el objetivo de priorizar la liquidación de las facturas a proveedores, reforzar la alianza con la sociedad civil, complementado los recortes de otras administraciones a organizaciones sociales y avanzar en completar la plantilla municipal y en mejoras económicas de los empleados.