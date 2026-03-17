MOCIÓN AL PLENO
El PSPV-PSOE de Vila-real reclama garantizar centros educativos públicos "dignos y bien dotados"
Los socialistas defienden el impulso de proyectos, como el nuevo colegio Escultor Ortells
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Vila-real defenderá en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el jueves 26 de marzo, una moción para reclamar a la Generalitat "las medidas necesarias para garantizar centros educativos públicos dignos, inclusivos y bien dotados en la ciudad".
La iniciativa defiende el refuerzo del sistema educativo público mediante una adecuada dotación de recursos humanos y materiales en los centros, así como "garantizar condiciones que permitan desarrollar la labor educativa con calidad e igualdad de oportunidades para todo el alumnado".
En este sentido, la moción insta a la Conselleria de Educación a asegurar plantillas suficientes y estables en los centros educativos públicos, así como garantizar la cobertura rápida de bajas y sustituciones del profesorado "para evitar que el alumnado vea afectado su proceso de aprendizaje".
Impulsar inversiones
Además, en la propuesta también se pone de relieve "la necesidad de continuar impulsando las inversiones en infraestructuras educativas en Vila-real y avanzar en proyectos necesarios para mejorar las instalaciones de los colegios y adaptarlos a las necesidades actuales de la comunidad educativa", como es el caso de la reforma integral del colegio Escultor Ortells, pendiente desde que en el 2019 se detectaran problemas de aluminosis, lo que obligó a la Generalitat a invertir este mismo año un total de 440.000 euros en obras de emergencia para reforzar la infraestructura, a la espera de construir el nuevo colegio.
La propuesta también apuesta por "reforzar las políticas de convivencia, coeducación y bienestar emocional en los centros educativos, promoviendo una mayor coordinación entre los servicios educativos, sociales y sanitarios para mejorar la atención al alumnado y a las familias".
Con esta moción, desde el PSPV-PSOE de Vila-real reafirman su "compromiso con la defensa de la educación pública como pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el futuro de la ciudad".
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