El Gremi de Fusters de Vila-real celebra a Sant Josep con una misa en la basílica y una degustación de buñuelos
La jornada en honor al patrón de los carpinteros ha continuado en el Museu del Pouet tras el oficio religioso celebrado en Sant Pasqual
El Gremi de Fusters Sant Josep de Vila-real ha celebrado este jueves 19 de marzo la festividad de su patrón con una misa en la basílica de Sant Pasqual y una posterior degustación de buñuelos en el Museu del Pouet.
La jornada ha reunido al gremio de carpinteros en el templo vila-realense en honor a Sant Josep. Tras la celebración religiosa, los actos han continuado en el Museu del Pouet, donde ha tenido lugar una degustación de buñuelos.
El gremio, reagrupado en torno a la Escuela de Artesanía de Vila-real, mantiene así viva una tradición vinculada históricamente al antiguo colectivo de carpinteros de la ciudad, que había dejado de celebrar esta fiesta a partir de 1965, retomando la cita en 2013.
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