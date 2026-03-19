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El Gremi de Fusters de Vila-real celebra a Sant Josep con una misa en la basílica y una degustación de buñuelos

La jornada en honor al patrón de los carpinteros ha continuado en el Museu del Pouet tras el oficio religioso celebrado en Sant Pasqual

Vídeo: El Gremi de Fusters de Vila-real celebra a Sant Josep con una misa en la basílica y una degustación de buñuelos

Vídeo: El Gremi de Fusters de Vila-real celebra a Sant Josep con una misa en la basílica y una degustación de buñuelos

Toni Losas

Rafael Fabián

El Gremi de Fusters Sant Josep de Vila-real ha celebrado este jueves 19 de marzo la festividad de su patrón con una misa en la basílica de Sant Pasqual y una posterior degustación de buñuelos en el Museu del Pouet.

Galería de fotos: El Gremi de Fusters de Vila-real celebra a Sant Josep con una misa en la basílica y una degustación de buñuelos

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Galería de fotos: El Gremi de Fusters de Vila-real celebra a Sant Josep con una misa en la basílica y una degustación de buñuelos / TONI LOSAS

La jornada ha reunido al gremio de carpinteros en el templo vila-realense en honor a Sant Josep. Tras la celebración religiosa, los actos han continuado en el Museu del Pouet, donde ha tenido lugar una degustación de buñuelos.

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El gremio, reagrupado en torno a la Escuela de Artesanía de Vila-real, mantiene así viva una tradición vinculada históricamente al antiguo colectivo de carpinteros de la ciudad, que había dejado de celebrar esta fiesta a partir de 1965, retomando la cita en 2013.

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