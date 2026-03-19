Més d’un centenar d’obres optaran als Premis Maig de Vila-real de 2026

Els guardons consoliden la modalitat de novel•la curta i refermen la de narrativa breu

Llibres. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

Les entitats convocants de la XXIX edició dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla, la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real i l'Associació Cultural El Guitarró, han tancat la convocatòria de l’edició de 2026 amb un notable èxit de participació, fet que referma la vitalitat i el prestigi d’aquests guardons. En total, s’han presentat 113 obres: 41 novel•les —l’edició passada en van ser 22— i 72 contes —l’any passat en van ser 37—.

El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, considera que «aquesta participació és un reflex de la confiança que els autors i les autores que escriuen en la nostra llengua tenen dipositada en la convocatòria dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla, a més de l'increment de la dotació de la modalitat de novel•la curta, que enguany ha tornat a augmentar i ha passat de 2.400 a 3.000 euros, i de la publicació de l'obra guanyadora per l'editorial Bromera».

Així mateix, Cortells destaca que «la composició dels jurats dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla és paritària i, com en anys anteriors, el jurat de la modalitat de novel•la curta inclou perfils molt diversos amb noms de reconegut prestigi dins del món de la literatura, les escriptores Anna Moner i Núria Cadenes, l’editora Carol Borràs, l’escriptor Carles Lluch i el filòleg i professor Enric Portalés. Pel que fa a la modalitat de narrativa breu, es tracta d’un jurat consolidat al llarg de quasi trenta anys de convocatòries format pel regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells; Pasqual Broch, en representació de l’Associació Cultural El Guitarró; l’escriptor Vicent Usó i les tècniques de la Regidoria de Normalització Lingüística, Elena Chiva i Carme Martí».

Vicent Usó, escriptor i membre de l’AC El Guitarró, «l’elevada participació en les dues modalitats la interpretem com un reflex del prestigi que ja han assolit els premis, un prestigi que ja gaudia el premi de narrativa breu, de més llarga trajectòria, però que hem de celebrar que, a poc a poc, vaja assolint també el de novel•la curta. Un premi que volem que es consolide com un referent indiscutible de la geografia literària en català».

De nou, l’acte del lliurament dels guardons de la XXIX edició dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla se celebrarà dins de la Fira i Festes de Sant Pasqual 2026, el dissabte 16 de maig, a les 12.00 hores, al Gran Casino de Vila-real.

El Gremi de Fusters de Vila-real celebra a Sant Josep con una misa en la basílica y una degustación de buñuelos

Vila-real renova més de 25.500 metres quadrats de vials amb una inversió de 640.000 euros

Vila-real ultima l'adjudicació del manteniment de 17 fonts ornamentals per 152.000 euros anuals

La quarta edició de VilaBOT reunirà a Vila-real 150 estudiants de la Comunitat

El PSPV-PSOE de Vila-real reclama garantizar centros educativos públicos "dignos y bien dotados"

Vila-real prevé pagar este año 1,8 millones en electricidad, un 50% más que en 2025

Vila-real reutiliza restos del asfaltado para arreglar dos párkings municipales: jardín del Pilar y CEM
