Més d’un centenar d’obres optaran als Premis Maig de Vila-real de 2026
Els guardons consoliden la modalitat de novel•la curta i refermen la de narrativa breu
Les entitats convocants de la XXIX edició dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla, la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real i l'Associació Cultural El Guitarró, han tancat la convocatòria de l’edició de 2026 amb un notable èxit de participació, fet que referma la vitalitat i el prestigi d’aquests guardons. En total, s’han presentat 113 obres: 41 novel•les —l’edició passada en van ser 22— i 72 contes —l’any passat en van ser 37—.
El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, considera que «aquesta participació és un reflex de la confiança que els autors i les autores que escriuen en la nostra llengua tenen dipositada en la convocatòria dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla, a més de l'increment de la dotació de la modalitat de novel•la curta, que enguany ha tornat a augmentar i ha passat de 2.400 a 3.000 euros, i de la publicació de l'obra guanyadora per l'editorial Bromera».
Així mateix, Cortells destaca que «la composició dels jurats dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla és paritària i, com en anys anteriors, el jurat de la modalitat de novel•la curta inclou perfils molt diversos amb noms de reconegut prestigi dins del món de la literatura, les escriptores Anna Moner i Núria Cadenes, l’editora Carol Borràs, l’escriptor Carles Lluch i el filòleg i professor Enric Portalés. Pel que fa a la modalitat de narrativa breu, es tracta d’un jurat consolidat al llarg de quasi trenta anys de convocatòries format pel regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells; Pasqual Broch, en representació de l’Associació Cultural El Guitarró; l’escriptor Vicent Usó i les tècniques de la Regidoria de Normalització Lingüística, Elena Chiva i Carme Martí».
Vicent Usó, escriptor i membre de l’AC El Guitarró, «l’elevada participació en les dues modalitats la interpretem com un reflex del prestigi que ja han assolit els premis, un prestigi que ja gaudia el premi de narrativa breu, de més llarga trajectòria, però que hem de celebrar que, a poc a poc, vaja assolint també el de novel•la curta. Un premi que volem que es consolide com un referent indiscutible de la geografia literària en català».
De nou, l’acte del lliurament dels guardons de la XXIX edició dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla se celebrarà dins de la Fira i Festes de Sant Pasqual 2026, el dissabte 16 de maig, a les 12.00 hores, al Gran Casino de Vila-real.
