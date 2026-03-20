Un 'influencer' de 12 años con autismo y un millón de seguidores romperá prejuicios con una conferencia en Castellón

Con motivo de la celebración de la Semana del Autismo, la asociación XiCaEs, conjuntamente con el Ayuntamiento de Vila-real, ha organizado un encuentro excepcional para dar voz a la neurodiversidad. El popular joven divulgador Pau Brunet, un influencer de 12 años conocido popularmente en redes sociales como PauPautista, donde acumula más de un millón de seguidores, ofrecerá conjuntamente con su padre, Felix Brunet, actor con más de 25 años de experiencia, la conferencia titulada Autismo en primera persona.

La charla tendrá lugar el próximo sábado 28 de marzo, a las 18.00 horas, en el salón de actos de la Fundació de la Caixa Rural de Vila-real, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y romper prejuicios.

Diagnosticado con TEA tipo 1 (autismo de alto funcionamiento), Pau se ha convertido en una voz imprescindible para comprender el espectro desde una perspectiva interna y auténtica. A través de su carisma y una creatividad desbordante, el joven comunicador y su padre participan de manera equilibrada manteniendo un diálogo constante y comparten su experiencia personal con el fin de informar y concienciar de manera cercana.

Su trayectoria incluye hitos tan relevantes como su participación en una charla TED, colaboraciones frecuentes en medios nacionales, destacando su emotiva entrevista con el jugador de la selección española de fútbol Marc Cucurella, así como la publicación de su libro ¡Soy la pera!, méritos que le han valido el reconocimiento como un ejemplo de superación y comunicación inclusiva.

Detalles de la charla. / Mediterráneo

Con esta iniciativa de la asociación XiCaEs se busca no solo ofrecer información de calidad, sino también fomentar una sociedad más empática y comprensiva con la realidad actual. La organización invita a familias, profesionales del sector educativo y al público general a asistir a esta jornada, que representa una oportunidad única para escuchar un testimonio directo y vitalista.

La entrada al evento será totalmente gratuita con inscripción hasta completar el aforo. Al finalizar la charla, los asistentes podrán profundizar en la realidad del TEA de la mano de un comunicador que, a pesar de su juventud, ya es un referente nacional y un motor de cambio social.