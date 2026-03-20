Un toro 'fichado' para los Sanfermines se suma ahora al cartel de las fiestas de Sant Pasqual en Vila-real

Las fiestas patronales de Sant Pasqual, que se celebrarán en Vila-real del 15 al 24 de mayo, no cesan de generar novedades cara a la edición de este 2026. Unas novedades que afectan muy directamente a las actividades taurinas, como es el traslado a los festejos de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre, del encierro de cerriles que habitualmente se celebraba en mayo.

Y al reciente anuncio de la totalidad de ganaderías que aportarán los nueve astados previstos para las fiestas sampascualinas, que adelantó Mediterráneo, se suma a la programación un décimo toro cerril que patrocinan unas 25 personas a título personal, tanto integrantes de la Comissió del Bou como aficionados en general.

Se trata de un astado que no se exhibirá por la tarde y que directamente se embolará, y que arrastra una historia muy peculiar. De nombre Pintado, el ejemplar es un Cebada Gago, marcado con el número 48 y con guarismo 0, lo que significa que nació entre los meses de julio de 2019 y junio de 2020.

Así es 'Pintado', con el pitón izquierdo partido. / Mediterráneo

El animal formaba parte del conjunto de toros que se trasladaron a Pamplona para participar en los Sanfermines del pasado año. Finalmente, no corrió ninguno de los encierros y quedó como segundo sobrero en la corrida del 8 de julio, pero tampoco tocó la arena de la plaza pamplonesa, de manera que emprendió viaje de regreso a la finca onubense de La Zorrera, desde la que partió días antes en dirección a la capital navarra.

Pero la mala suerte de Pintado no acabó ahí, ya que también se partió el pitón izquierdo, lo que le inhabilita para las plazas y para su exhibición habitual en los bous al carrer, salvo para ser un toro directo al pilón, es decir, que únicamente puede ser embolado.

La incorporación de este astado eleva a diez los toros que exhibirán para las fiestas de mayo

El accidente sufrido por este morlaco, de buena presencia y de la genética que caracteriza a la conocida ganadería de Herederos de José Cebada Gago, ha reducido considerablemente su valor, lo que sirvió de aliciente a los aficionados taurinos vila-realenses para aportar por su adquisición.

Toni Sánchez, presidente de la Comissió del Bou, entidad que forma parte de la Junta de Festes de Vila-real, explica a este periódico que «en uno de los viajes que realizamos para ver y adquirir los toros para las fiestas surgió la posibilidad de quedarnos con este animal». Un ejemplar que, finalmente, lo compraron a título particular los 25 aficionados que quisieron participar en la iniciativa.

Ha costado una tercera parte de su coste

Sánchez recalca que el cerril solo puede ser embolado, lo que tendrá lugar el viernes, 22 de mayo, a las 20.30 horas, tras la suelta de vaquillas de la jornada. En cuanto a lo pagado, el astado «ha costado un tercio del valor que se paga en la actualidad por un ejemplar de estas características y de Cebada Gago», hace hincapié. Y es que este es un hierro que alcanza cifras de venta que rondan los 10.000 euros por animal e, incluso, más.

De esta forma, serán 10 toros cerriles los que se exhibirán en los próximos festejos patronales de Sant Pasqual y que se repartirán, por ganaderías, de la siguiente manera: el sábado, 16 de mayo, saldrán a la vila ejemplares de Guadajira y Carmen Valiente; el martes, 19, los de Zalduendo y El Soldado; el jueves, 21, los de Los Ronceles y Hato Blanco; el viernes, 22 se embolará el Cebada Gago; y el sábado, 23 se cerrará la programación taurina con morlacos de Gavira, Álvaro Núñez y Monteviejo.