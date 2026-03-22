La cofradía del Nazareno traslada sus imágenes a la arciprestal cara a las procesiones de Semana Santa en Vila-real

Vila-real ha comenzado a adentrarse este fin de semana en el pulso solemne de la Semana Santa. Apenas dos días después del pregón anunciador celebrado el viernes, las calles de la ciudad han acogido uno de esos momentos que marcan el tránsito entre la espera y la celebración: el traslado de las imágenes titulares que, durante el resto del año, permanecen custodiadas en distintos templos y emplazamientos del municipio.

Entre esas citas previas destaca la realizada por la Cofradía de Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad, que ha celebrado el tradicional traslado de sus imágenes desde la parroquia de los Santos Evangelistas hasta la iglesia arciprestal,

El traslado, como ocurre cada año en el domingo previo al Domingo de Ramos, representa ese instante íntimo en el que la devoción sale al encuentro de la calle. Un recorrido sin la solemnidad multitudinaria de las jornadas grandes, pero cargado de simbolismo para las hermandades y cofradías, que reviven así una tradición profundamente arraigada en Vila-real.