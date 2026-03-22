El precio de la vivienda en el centro de Vila-real sube un 14% en el último año

Un 14,3% es el porcentaje de incremento del precio de las viviendas ubicadas en la zona centro de Vila-real. Esta zona de la ciudad registra estos guarismos después de haber alcanzado cotas históricas en el pasado mes de noviembre, cuando llegó a un incremento del 23,6%, que supuso el aumento interanual más importante, al menos, de los tres últimos lustros.

Esta tendencia alcista cambia el panorama inmobiliario del municipio y pone de relieve que existe una mayor demanda a la hora de comprar pisos o casas en un área que, desde hace muchos años, viene ampliando el número de viviendas deshabitadas.

Pese a esta continuada subida de valores, la zona centro de Vila-real continúa siendo la que tiene un precio por metro cuadrado construido más bajo, al cotizarse a 966 euros (en enero se superaron los mil), según los datos hechos públicos en el portal Idealista.com.

En contraposición, los alrededores de la piscina cubierta Yurema Requena continúa liderando la demanda y los precios en Vila-real, al situarse estos en los 1.328 euros el metro cuadrado. Por detrás, le sigue la segunda zona más apreciada a la hora de adquirir pisos, como es la del barrio de Carinyena (1.279 €/m²) y el del Pilar, cuyos valores se sitúan en los 1.193 euros por metro cuadrado y ha experimentado el segundo incremento más destacado de los últimos 12 meses en la ciudad, al establecerse en un 13,4%. Finalmente, el área residencial del Madrigal ha contabilizado en el mismo periodo un aumento del 11,8%, situándose el precio en 1.166 euros.

En cualquier caso, el interés de las promotoras por levantar edificios multifamiliares aún es muy tenue. De hecho, tan solo se observan, por el momento, un par de obras de nueva construcción en marcha. Y también se ha retomado alguna obra para concluir inmuebles que quedaron paralizados durante 15 años o más por la crisis inmobiliaria.

Hay suelo, pero falta interés

Como publicó Mediterráneo, en Vila-real existe suelo suficiente, como aseguró el alcalde, José Benlloch, «para construir más de 10.000 viviendas, desde ya mismo». Y añadió que la ciudad «no tiene un problema de suelo para edificar», en base al actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde 1981, especialmente en zonas como la confluencia de las avenidas França y Grècia, en el PAI Alaplana o en el entorno del instituto Broch i Llop, en el área sureste del casco urbano.

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El primer edil incidió en que, pese a que Vila-real tiene suelo urbano suficiente para los próximos 20 o 30 años, «los promotores no quieren ponerse a levantar viviendas ni regalándoles los solares», a causa del encarecimiento experimentado por los materiales de construcción en los últimos años. «Edificar una vivienda hoy en día supone una inversión de entre 1.300 y 1.400 euros el m2», dijo, lo que eleva el precio final para el comprador hasta cifras que no están al alcance de todo el mundo y, sobre todo, de los jóvenes.