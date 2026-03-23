El pleno abordará la entrada de Vila-real en dos redes de promoción de la salud
El objetivo es impulsar acciones de prevención de la salud con la adhesión a Xarxa Salut-Municipis per la Salut y la Red Española de Ciudades Saludables
El Ayuntamiento de Vila-real llevará al pleno municipal que se celebrará el jueves 26 de marzo la propuesta de adhesión de la ciudad a Xarxa Salut-Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana y a la Red Española de Ciudades Saludables, dos iniciativas impulsadas respectivamente por la Generalitat y por el Gobierno de España con el objetivo de reforzar las políticas públicas de promoción de la salud y el bienestar en el ámbito local.
La propuesta permitirá integrar a Vila-real en dos redes de cooperación institucional entre municipios que trabajan para impulsar acciones de prevención, promoción de hábitos saludables y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, así como para compartir experiencias y buenas prácticas en materia de salud pública.
En el caso de Xarxa Salut, impulsada por la Conselleria de Sanidad y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, los municipios adheridos asumen el compromiso de incorporar la salud en todas las políticas públicas locales y avanzar en el desarrollo de acciones comunitarias orientadas a mejorar los determinantes sociales de la salud y fomentar la participación ciudadana.
Estrategia de salud comunitaria
La iniciativa se enmarca en la estrategia de salud comunitaria que el Ayuntamiento de Vila-real ha desarrollado en los últimos años con el objetivo de promover hábitos de vida saludables, reforzar la prevención e impulsar espacios de participación ciudadana en el ámbito de la salud.
La Escuela de la Felicidad de Vila-real ya es marca registrada: así será el proyecto Emfebe
Entre las acciones impulsadas por el consistorio destaca la creación del Consejo de Salud de Vila-real, que actúa como espacio estable de coordinación entre administración, profesionales sanitarios y agentes sociales para analizar la situación de salud del municipio e impulsar acciones conjuntas.
A esta línea de trabajo se suman iniciativas de sensibilización y promoción de hábitos saludables como la Semana de la Salud, que cada año programa actividades divulgativas, charlas y acciones formativas dirigidas a la población, así como la primera Escuela Municipal de la Felicidad y Bienestar Emocional (Emfebe) del mundo.
Programas preventivos
El consistorio también ha impulsado acciones orientadas a la prevención, especialmente entre la población joven. En este sentido, Vila-real promovió una iniciativa institucional para instar a limitar la venta de bebidas energéticas a menores de edad y desarrollar acciones informativas y preventivas en los centros educativos de la ciudad.
Además, la ciudad ha acogido iniciativas de carácter científico y divulgativo vinculadas a la salud pública, como las jornadas dedicadas al sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en la infancia y la adolescencia celebradas en la Biblioteca Universitaria del Coneixement con la participación de investigadores y especialistas en este ámbito.
Con esta propuesta de adhesión, el Ayuntamiento de Vila-real pretende seguir avanzando en el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía, reforzando al mismo tiempo la cooperación con otros municipios e instituciones en materia de salud comunitaria.
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