El PP pide ceder suelo municipal de Vila-real para ampliar el párking del Hospital de la Plana

El Partido Popular de Vila-real pide al equipo de gobierno de la ciudad iniciar los trámites para la cesión a la Conselleria de Sanitat de los terrenos necesarios para poder ampliar el parking del Hospital de la Plana "e incrementar así el número de plazas de aparcamiento, ante la próxima construcción de un nuevo edificio para consultas externas y la ampliación de la UCI".

Según señala el portavoz del PP, Adrián Casabó, “ante esta importante inversión de más de 25 millones de euros anunciada por la Generalitat Valenciana, es necesario avanzarnos para dotar al recinto hospitalario de las plazas de aparcamiento necesarias para dar respuesta al incremento de usuarios que tendrá nuestro hospital. Por ello, planteamos la cesión de ocho parcelas que suman unos 15.000 metros cuadrados y que permitirían prácticamente duplicar el número de plazas existentes en la actualidad".

Licitación del proyecto

El líder de los populares vila-realenses asegura que "la Generalitat ya ha anunciado para este año la licitación del proyecto para la construcción del nuevo edificio de consultas externas que supondrá un nuevo bloque constructivo de cerca 4.000 metros cuadrados, que albergará 77 consultas médicas, 25 de enfermería, cuatro salas técnicas, un Hospital de Día de 550 metros cuadrados en zonas separadas de adultos y pediatría, además de siete salas de trabajo administrativo. A esta importante inversión de más de 25 millones de euros, se suma también la ampliación de la Unidad de Vigilancia Intensiva con cuatro nuevos boxes y una nueva sala de intervención".

El líder de los populares ha mostrado su satisfacción por "la apuesta decidida del gobierno autonómico del PP para mejorar la atención sanitaria en Vila-real y toda el área de salud de la Plana". Y añade que "el hospital de Vila-real no ha parado de crecer desde que un gobierno del PP apostará por instalarlo en nuestra ciudad hace ahora 25 años y esta nueva ampliación va a suponer una mejorar sustancial en la atención a los pacientes”.