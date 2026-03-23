El PSPV de Vila-real reclama al Gobierno acelerar el proyecto de la nueva comisaría

El PSPV-PSOE de Vila-real defenderá en el pleno de este próximo jueves una moción para exigir al Gobierno de España un impulso decidido en la ejecución de infraestructuras viarias estratégicas y en los equipamientos de seguridad del Estado en la ciudad.

“Vila-real es siempre lo primero para el PSPV-PSOE local, por encima de todo”, ha señalado el concejal socialista Emilio Obiol, quien ha subrayado que la prioridad del grupo es defender los intereses de la ciudad.

La iniciativa pone de relieve la importancia de estas inversiones para el desarrollo económico, la competitividad del tejido productivo y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. En este sentido, el GMS destaca que Vila-real arrastra una deuda histórica en inversiones estatales que debe revertirse con hechos y proyectos concretos.

Entre las principales reivindicaciones se encuentra la necesidad de culminar el proyecto de la nueva comisaría de la Policía Nacional y establecer un calendario claro para su ejecución, una infraestructura clave para garantizar un servicio de seguridad moderno y adecuado a las necesidades de la ciudad.

Además, la moción plantea la realización de un estudio global de las infraestructuras viarias estatales en Vila-real, con el objetivo de analizar problemáticas y definir soluciones a corto, medio y largo plazo.

Desdoblamiento de la N-340

En este ámbito, el grupo municipal socialista (GMS) propone actuaciones concretas como el desdoblamiento de la N-340 a su paso por el término municipal, especialmente en puntos con alta siniestralidad, para convertirla en una vía más segura y funcional y mejorar los accesos a la ciudad, al Hospital de la Plana y a otras infraestructuras estratégicas.

Asimismo, la iniciativa reclama la construcción de una entrada y salida directa a la AP-7 a la altura del clúster cerámico, una actuación clave para reforzar la competitividad del principal motor económico de la ciudad y mejorar la conexión con el corredor mediterráneo europeo.

“El Gobierno de España está cumpliendo con Vila-real, con proyectos como la nueva comisaría de la Policía Nacional tras décadas de espera o el inicio de una solución ferroviaria ambiciosa y moderna que mejorará la competitividad de la ciudad, pero esto no es obstáculo para seguir reclamando la deuda histórica pendiente”, ha añadido Obiol.

Por último, el GMS también insta a completar las conexiones pendientes de la Ronda Suroeste con la N-340, una infraestructura fundamental para vertebrar el territorio y facilitar la movilidad, especialmente en el eje cerámico.

El Grupo Municipal Socialista de Vila-real defiende la necesidad de impulsar inversiones estratégicas que mejoren la seguridad, la movilidad y el desarrollo económico de la ciudad.