Vía libre al macroproyecto solar de tres millones que reducirá la factura del riego en Vila-real

La reciente aprobación del estudio de impacto ambiental para la construcción de plantas solares en los tres cabezales de riego de que dispone la Comunitat de Regants de Vila-real abre la puerta a que la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca licite el proyecto, con un presupuesto de tres millones de euros. Ya existe financiación para la ambiciosa iniciativa que, como publicó Mediterráneo, asumirá íntegramente la Generalitat, de manera que el coste para los comuneros será cero.

Precisamente, el hecho de que la propuesta no supusiera un nuevo cargo económico para los socios del Sindicat de Regs vila-realense era una de las premisas de la entidad para apostar por un proyecto que, entre otros aspectos, supondrá un ahorro energético considerable y la posibilidad de conectar el riego localizado durante el día. Hay que recordar que ahora se lleva a cabo básicamente por las noches para reducir la factura eléctrica, lo que, por otra parte, dificulta a los agricultores la localización de fugas de agua en la red de riego de sus respectivas fincas.

De hecho, el propio presidente de los regantes, Pascual Broch, confía en que la Administración autonómica acelere todo lo posible los movimientos para contratar los trabajos y que estos puedan iniciarse en torno al mes de junio, lo que permitiría que finalizaran a finales de 2026 o principios de 2027, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de los trabajos es de seis meses.

El plan en el que viene trabajándose desde hace unos tres años (aunque la solicitud de subvención a la Conselleria se aprobó en marzo de 2024) contempla la creación de plantas fotovoltaicas junto a las tres balsas y cabezales que proporcionan el riego localizado a los huertos ubicados en las partidas de Solades, Carinyena y Cap de Terme, que abarcan parte de los términos municipales de Vila-real, les Alqueries y una pequeña parte del de Burriana.

60 hanegadas

En cualquier caso, la entidad que gestiona el riego en la zona de l’Horta sí que tiene que aportar las 60 hanegadas que se necesitan para colocar las placas solares que abastecerán de energía sostenible a todo el sistema de riego por goteo en una superficie de entorno a 2.300 hectáreas.

Desde la Comunitat de Regants inciden en que la futura puesta en marcha de las plantas fotovoltaicas se traducirá en un ahorro estimado en el gasto de energía que oscilará entre 12 y 20 euros por hanegada y año, lo que supondrá una reducción de la factura total que paga la organización de entre 330.000 y 550.000 euros cada año.

De hecho, la iniciativa favorecerá cierta independencia energética de la entidad (que no toda), un aspecto a tener en cuenta, máxime teniendo en cuenta la fluctuación de los precios de la electricidad, de manera especial en situaciones de inestabilidad internacional, como ocurrió en 2022 con la guerra en Ucrania y, ahora, con el conflicto en Oriente Medio.