Vila-real reivindica a las mujeres de su historia con el pódcast ‘Amb veu de dona’

El Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real ha acogido este lunes la presentación del pódcast Amb veu de dona, una iniciativa educativa y cultural impulsada por la Concejalía de Igualdad dentro de la programación del 8M y que ha reunido a más de 150 alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad con el objetivo de poner en valor el papel de mujeres relevantes de la historia local.

El acto, planteado en formato de programa de radio en directo, ha contado con la participación activa del alumnado del IES Broch i Llop, Colegio Nuestra Señora de la Consolación, IES Miralcamp, Colegio Santa María, Colegio Virgen del Carmen, Fundación Flors, Fundación Amigó, IES Francesc Tàrrega, Colegio Bisbe Pont y la Escuela de Personas Adultas. Los estudiantes han presentado sus trabajos centrados en figuras femeninas como Angelina Abad Cantavella, Consuelo Font de Mora, Dolores Cano Royo, Dolores Cortés, Elena Arquimbau Flors, María de Luna, Paula Bonet o María José Soriano, así como el colectivo de las mujeres de la prisión franquista de Saturrarán (Rosa Ana Rovira, Carmen García Mata y Concha Seglar García) y la figura de La Pola.

Alumnos y alumnas de diferentes centros educativos han participado en el pódcast impulsado por la Concejalía de Igualdad de Vila-real. / Mediterráneo

Durante la presentación, los estudiantes han compartido el proceso de investigación y elaboración de los pódcast, así como las reflexiones surgidas en torno a las dificultades y aportaciones de estas mujeres en sus respectivos contextos históricos. Entre el público asistente ha destacado la presencia de Dolores Font Cortés, hija de Dolores Cortés, una de las protagonistas del proyecto, lo que ha aportado un componente emocional y de reconocimiento directo a la iniciativa. El evento ha incluido intervenciones de estudiantes de los diferentes centros y la proyección de un vídeo, en una propuesta dinámica que ha combinado divulgación histórica y participación educativa.

Dar visibilidad a referentes femeninas

La concejala de Igualdad y vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas educativas, ya que “favorecen que los más jóvenes investiguen y se acerquen a la historia de mujeres referentes de Vila-real, de las que no siempre es fácil encontrar información”. Fajardo ha subrayado que se trata de “una apuesta firme por la igualdad y por dar visibilidad a personas que no siempre han tenido la repercusión que merecen”, al tiempo que ha valorado muy positivamente la implicación de los centros educativos y del alumnado.

Los jóvenes participantes han coincidido en señalar la importancia de proyectos como este para “descubrir la historia de mujeres relevantes de la ciudad”, a la vez que han valorado muy positivamente la posibilidad de trabajar de manera colaborativa. En este sentido, han destacado que la experiencia les ha permitido desarrollar competencias como la investigación, la comunicación y el trabajo en equipo.

El pódcast ha sido producido por Arkana Media y conducido por la periodista Susanna Lliberós, y se ha contactado con emisoras de radio de Vila-real y su entorno para difundir y emitir las grabaciones.

La iniciativa Amb veu de dona pretende consolidarse como una herramienta pedagógica innovadora para recuperar la memoria colectiva y dar visibilidad al legado de mujeres que han contribuido al desarrollo social, cultural y económico de Vila-real.