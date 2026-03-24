Vecinos de Vila-real alertan del riesgo de caída de un poste de telefonía dañado por un accidente

De “auténtico peligro” califican vecinos de las calles Vázquez de Mella y Santa Caterina de Vila-real la situación de posible caída de un poste que sujeta cableado de telefonía y que resultó gravemente afectado por un accidente producido en el cruce en cuestión hace dos semanas.

Por el momento, la única acción que se ha tomado por ahora, en este caso únicamente por parte del Ayuntamiento, es cortar el tramo de calle afectado al tráfico de vehículos, con la colocación de una doble barrera de vallas. Por su parte, hasta el momento, la empresa o empresas propietarias del cableado que se sujeta mediante postes de madera no ha realizado ninguna acción, como denuncian desde el vecindario.

Así de tumbado está el poste roto tras un accidente en el cruce de las calles Vázquez de Mella y Santa Caterina, en Vila-real. / JOSEP CARDA

Asimismo, fuentes municipales confirman que el pasado sábado, desde la Policía Local se abrió una incidencia en la que se advertía de que un poste de madera de cinco metros de altura con cableado, ubicado en la acera del cruce de ambos viales, “presenta daños con riesgo de rotura y caída sobre la vía”, por lo que se requirió la realización de averiguaciones y gestiones sobre el estado del elemento, así como de los trámites realizados sobre esta incidencia en la res viaria de la ciudad.

"Cada día que pasa, está más tumbado"

Por su parte, los residentes advierten del riesgo que supone este mástil roto que, como ha podido comprobar Mediterráneo in situ, solo se sostiene en la actualidad con el tubo metálico adherido al mismo y por el que discurren los cables. “Cada día que pasa, está algo más tumbado”, aseguran varios de los vecinos consultados por este rotativo.

Imagen de detalle en la que se observa la rotura del poste, que solo se sostiene con rl tubo metálico del cableado. / JOSEP CARDA

Además, aseveran que el peligro se hace más evidente si cabe por la existencia a escasos metros del colegio público Pintor Gimeno Barón, conocido popularmente como La Huerta, por el hecho de que “son muchos los escolares que pasan por allí y que, como sabemos, no son conscientes del riesgo que existe”.

Y a ello se suma el hecho de que en ese mismo punto existe uno de los parkings públicos que se habilitaron a través de acuerdos con los propietarios de parcelas sin uso y que, la imposibilidad de circular en el sentido de la calle Vázquez de Mella tras el vallado de la misma, “obliga a los conductores que quieren acceder al aparcamiento a hacerlo en dirección contraria, desde la calle Vicent Amorós, “con el peligro de accidente y el posible colapso que supone para quienes salen del mismo parking o de las cocheras de este tramo de calle”, explica una residente.