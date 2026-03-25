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Suspenden las clases en un instituto de Vila-real por una incidencia

La dirección del instituto Broch i Llop decidió cancelar las clases tras el recreo del miércoles por una incidencia en las tuberías de agua, afectando el uso de las instalaciones esenciales.

IES Broch i Llop de Vila-real

IES Broch i Llop de Vila-real

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Vila-real

El instituto Broch i Llop de Vila-real ha suspendido este miércoles las clases debido a una incidencia, según ha comunicado el Ayuntamiento de la localidad.

La dirección del centro de Educación Secundaria ha comunicado al consistorio vila-realense que, en coordinación con los responsables de la Conselleria de Educación, se ha decidido cancelar las clases después del patio este 25 de marzo debido a un problema con las tuberías de agua que afectan al uso de instalaciones fundamentales. Se prevé que el jueves 26 de marzo las clases retornen a la normalidad.

Aviso del Ayuntamiento

Aviso del Ayuntamiento / VR

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