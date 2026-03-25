Vox lleva al pleno de Vila-real su rechazo a la oferta de menú halal en los colegios

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Vila-real defenderá en el pleno de este jueves una moción para "rechazar la imposición de menús halal en comedores escolares, hospitales y otros centros públicos, ante el proyecto impulsado por el Gobierno central".

Para la formación ultraderechista, esta medida incluida en el borrador de un Real Decreto del Ministerio de Derechos Sociales, "supone una imposición ideológica bajo el pretexto de la diversidad cultural".

La portavoz vila-realense, Irene Herrero, asegura que "lo que el Gobierno pretende vender como convivencia no es más que una imposición que ataca directamente a nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra forma de vida”. Y advierte de que esta iniciativa "abre la puerta a una transformación profunda de la identidad cultural en espacios públicos esenciales como colegios y hospitales, porque no se trata de ofrecer alternativas, sino de imponer modelos ajenos a nuestra cultura bajo la excusa del multiculturalismo”.

Producto nacional

La moción plantea, señalan, "el rechazo expreso a la implantación de menús halal en centros públicos, al considerar que son contrarios a los usos y costumbres españoles", a la vez que proponen "promover activamente la gastronomía tradicional y apoyar al sector primario y a los productos locales frente a la introducción de modelos alimentarios ajenos".

“España tiene una riqueza gastronómica y cultural que debemos proteger. No vamos a aceptar que se sustituya por imposiciones externas que nada tienen que ver con nuestra identidad”, asevera Herrero, quien añade que la moción "defiende que quienes residen en España deben respetar y adaptarse a las costumbres del país, y no al contrario". Y concluye: “Lo que hoy se presenta como una opción, mañana puede convertirse en una obligación. No vamos a permitir que se normalicen prácticas que son incompatibles con nuestros valores”.