Buenas noticias para Vila-real: El Gobierno activa el crédito para el plan que hará realidad la nueva comisaría de la Policía Nacional

El Gobierno central acaba de dar luz verde al crédito necesario para sufragar el segundo plan de infraestructuras de seguridad, en el que el anuncio reiterado de que la nueva comisaría de la Policía Nacional de Vila-real se convertirá en una realidad, al incluirse sí o sí el proyecto en el documento avalado por el Ministerio del Interior.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Benlloch, durante el debate de la moción presentada por el PSPV-PSOE para volver a exigir al Ejecutivo ahora liderado por el socialista Pedro Sánchez que se den pasos y se establezcan calendarios, no solo para la ejecución de la comisaría de la Policía Nacional sino también para reclamar lo propio con la mejora y el desdoblamiento de la N-340 a su paso por el término municipal de Vila-real, crear un acceso directo desde la autopista AP-7 en pleno cluster cerámico y acometer la conexión de la ronda suroeste con la N-340.

En declaraciones a Mediterráneo, el munícipe vila-realense asegura que desde el mismo Ministerio "se me ha confirmado que la nueva comisaría de la ciudad es una prioridad y que, con la financiación del plan, se iniciará la redacción y la licitación del proyecto, por lo que, por fin, tenemos buenas noticias al respecto".

La nueva comisaría de la Policía Nacional de Vila-real, a expensas del plan estatal, aún pendiente de aprobación

Al respecto, el Ayuntamiento de Vila-real completó en enero del 2023 la cesión de una parcela de 5.500 metros cuadrados, en el actual parking ubicado junto al hipermercado Carrefour y frente al Palau de Justícia. Y ahora, pasado, tres años de aquella cesión, se desbloquea el segundo plan de infraestructuras de seguridad, en el que se incluirá una infraestructura largamente reclamada por el consistorio; los profesionales, responsables policiales y políticos; y por la propia ciudadanía.

Más acuerdos

Por otra parte, en el marco del pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, se ha aprobado con un amplio consenso (tan solo el edil no adscrito ha votado en contra) una moción presentada por Vox, tendente a realizar un inventario del cableado si uso real existente en las fachadas de las viviendas de la ciudad para, posteriormente, reclamar a las empresas correspondientes la retirada del mismo, tanto por estética como por una cuestión de seguridad.

Imagen de la sesión plenaria ordinaria celebrada este jueves por la corporación municipal de Vila-real. / Mediterráneo

En otro orden de cosas, y en el momento en el que se debatía una moción del PP para adoptar medidas para paliar la pérdida del poder adquisitivo de las familias y el impacto del incremento de los precios energéticos, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha anunciado que a pocos días de cerrarse el periodo para optar a ejecutar el proyecto de ampliación del cementerio municipal "no se ha presentado ninguna oferta, precisamente porque el presupuesto establecido se ha quedado corto por el aumento de los costes", a consecuencia de la guerra iniciada por los gobiernos de EEUU e Israel.

En este sentido, y ya hacia el final de la larga sesión plenaria de cinco horas, el alcalde Benlloch ha asegurado que, en el caso de que finalmente no opte ninguna mercantil a realizar los trabajos de ampliación, se impulsarán contratos menores para construir más nichos y evitar el colapso del camposanto, mientras se redacta un nuevo pliego y se licita de nuevo el proyecto en cuestión.

Vox se queda solo en moción en contra de los menús escolares 'halal'

En cuanto a la moción presentada por Vox para rechazar "la imposición" de los menús halal en colegios y centros hospitalarios que podría aprobar el Gobierno central, la formación ultraderechista se ha quedado sola en la defensa de la propuesta, en tanto en cuanto que el PP se abstuvo y el resto de grupos políticos y los ediles no adscritos votaron en contra. Pese a que la portavoz de Vox, Irene Herrero, ha insistido en que no se trata de una moción en contra de las costumbres de los musulmanes, buena parte de los intervinientes de las demás formaciones han considerado lo contrario y han incidido en que "nadie pretende imponer ningún menú, sino ofrecer esa posibilidad".

Tampoco ha salido adelante la propuesta del PP para ceder terrenos municipales existentes junto al Hospital Universitario de la Plana con el objetivo de ampliar los espacios de aparcamiento. El motivo, como ha explicado el munícipe, es que ese suelo está calificado como inundable, una circunstancia de la que es conocedora la Administración autonómica, "con la que estamos permanentemente en contacto y con la que no existe ningún problema de colaboración".