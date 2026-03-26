SEMANA SANTA
Una exposición fotográfica repasa los 15 años de peregrinación cuaresmal de Vila-real a Torrehermosa
La muestra reúne unas 60 imágenes de la escenificación de las estaciones de la pasión de Jesucristo que promueve la Confraria de la Sang
La sede de la Cofradía de Hijas de María Inmaculada de Vila-real acoge desde este jueves y hasta el sábado la exposición que organiza la Confraria de la Sang, la más antigua de la ciudad, en la que se realiza un extenso repaso a los 15 años de peregrinación a Torrehermosa, localidad natal del patrón Sant Pasqual, a través de muestra de en torno a 60 fotografías en las que se reflejan las 15 estaciones que se representan relacionadas con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.
Una representación que se lleva a cabo cada año en este municipio zaragozano en los prolegómenos de la celebración de la Semana Santa y que ya se ha convertido en todo un clásico en la programación de esta conmemoración religiosa. Las imágenes corresponden a las realizadas por una quincena de personas vinculadas a La Sang de Vila-real y pueden contemplarse hasta este sábado, en horario de 19.00 a 21.00 horas.
Los motivos de la iniciativa
El presidente de la Confraria de la Sang, Felipe Monfort, explica a Mediterráneo los principales motivos que han llevado a este colectivo a realizar esta exposición. Por un lado, "para repasar los 15 años de peregrinación, cifra que coincide con las 15 estaciones; y a ello se suma que nuestra entidad cumple en este 2026 sus 480 años de historia". Monfort añade que "también es un agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en estos 15 años , así como un recuerdo para quienes han participado en la iniciativa y que ya no están con nosotros".
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