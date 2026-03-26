Una exposición fotográfica repasa los 15 años de peregrinación cuaresmal de Vila-real a Torrehermosa

La sede de la Cofradía de Hijas de María Inmaculada de Vila-real acoge desde este jueves y hasta el sábado la exposición que organiza la Confraria de la Sang, la más antigua de la ciudad, en la que se realiza un extenso repaso a los 15 años de peregrinación a Torrehermosa, localidad natal del patrón Sant Pasqual, a través de muestra de en torno a 60 fotografías en las que se reflejan las 15 estaciones que se representan relacionadas con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Una representación que se lleva a cabo cada año en este municipio zaragozano en los prolegómenos de la celebración de la Semana Santa y que ya se ha convertido en todo un clásico en la programación de esta conmemoración religiosa. Las imágenes corresponden a las realizadas por una quincena de personas vinculadas a La Sang de Vila-real y pueden contemplarse hasta este sábado, en horario de 19.00 a 21.00 horas.

Los motivos de la iniciativa

El presidente de la Confraria de la Sang, Felipe Monfort, explica a Mediterráneo los principales motivos que han llevado a este colectivo a realizar esta exposición. Por un lado, "para repasar los 15 años de peregrinación, cifra que coincide con las 15 estaciones; y a ello se suma que nuestra entidad cumple en este 2026 sus 480 años de historia". Monfort añade que "también es un agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en estos 15 años , así como un recuerdo para quienes han participado en la iniciativa y que ya no están con nosotros".