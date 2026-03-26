Vila-real cierra 2025 con 10 millones de remanentes disponibles, tras reservar otros 10 para facturas atrasadas

El Ayuntamiento de Vila-real cerró el 2025 con unos remanentes plenamente disponibles para incorporarlos al actual ejercicio del 2026 de 10 millones de euros. Una cifra a la que hay que sumar otros 10,7 millones que quedaron por abonar a los proveedores a lo largo del pasado año que, de esta manera, se suman a esos remanentes, completando la cifra de 20 millones, aunque se trata de un dinero que está comprometido para el abono de facturas pendientes que el alcalde, José Benlloch, quiere cerrar en un plazo de tres meses.

Cabe recordar que en febrero, el munícipe anunció un plan de choque para poner fin al retraso en el pago a empresas y autónomos que realizan trabajos para el Ayuntamiento. Una demora que, como apuntó, ha sido fruto de una serie de circunstancias, entre las que destacó el colapso que sufrió la oficina presupuestaria durante el último trimestre del año, un periodo clave para la tramitación de facturas. “La marcha de la dirección del departamento y la falta de personal dejaron prácticamente desmantelada este área que, durante semanas, funcionó con recursos mínimos. Una circunstancia que impidió gestionar en el plazo correcto las facturas, generando una acumulación que ha afectado principalmente a empresas locales”, explica el munícipe.

De esta forma, los 10 millones de remanentes resultantes de la resta de los correspondientes a los pagos a proveedores, se distribuyen en diferentes apartados. Por un lado, 4,5 millones corresponden al préstamo que se contrató en el 2025 para poder ejecutar una serie de inversiones, la mayoría de las cuales, pasarán al presupuesto de este 2026, todavía por aprobar, al no haberse podido llevar a cabo. Entre estas acciones se incluyen la segunda fase de la adecuación del edificio del Molí la Vila, la reforma de la plaza Aliaga, la rehabilitación de la alquería del jardín del Botànic Calduch, la reorganización del entorno de la Torre Motxa o la redistribución del espacio del Forn d’Avall para destinarlo a la atención ciudadana.

Números de superávit

Por otra parte, del ejercicio del 2024 se arrastra un superávit de unos 3,5 millones de euros, fruto de mayores ingresos para el consistorio y que, como apunta el alcalde Benlloch, no tuvo destino alguno en el 2025 a la espera de que el Gobierno central decidiera si permitía que también pudiera asignarse este dinero a inversiones financieramente sostenibles y no solo a la liquidación de deuda, como se establece en la legislación.

Y a esa cifra se añade otra similar que se produjo el pasado año que, como señala el munícipe, “de momento, únicamente se puede destinar a reducir endeudamiento, aunque estamos luchando para que también puedan realizarse algunas inversiones", como podrían ser las expropiaciones de los terrenos para dar forma a una completa pista de atletismo y velódromo o de las casas casi en ruinas existentes junto a la estación de trenes y que se requieren para poder ejecutar parte del proyecto de permeabilización de la vía férrea a su paso por la ciudad.

Asimismo, Benlloch mantiene la confianza en que parte de los sobrantes del 2025 puedan servir para mejorar los servicios públicos que presta el consistorio y al gasto corriente del mismo, suplementando algunas áreas municipales cuyos presupuestos se quedan cortos para finalizar el año.