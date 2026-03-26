Vila-real impulsa la incorporación de casi 141.000 metros cuadrados de suelo industrial junto a la ronda suroeste

El pleno ordinario del mes de marzo del Ayuntamiento de Vila-real ha dado luz verde a un trámite que ayudará a la ciudad a sumar 140.890 metros cuadrados de suelo urbano industrial junto a la depuradora mancomunada y la ronda suroeste, delimitado por el vial de borde, el camino Carretera y la calle Carinyena, en el sector industrial UHI-2.

El área contará con tres zonas diferenciadas. En dos de ellas estará permitida la implantación de industria de gran tamaño, con una parcela mínima de 10.000 m² y edificación aislada, mientras que la tercera estará destinada a empresas de menor tamaño, con una parcela mínima de 500 m² y edificación adosada.

La propuesta, defendida por el concejal de Territorio, Emilio Obiol, se traduce en que el pleno eleva el informe ambiental y territorial estratégico a la junta de gobierno, órgano competente para dar el visto bueno a la modificación de un plan parcial. Esta zona, que no estaba urbanísticamente desarrollada, se adaptará así a la normativa urbanística valenciana y permitirá la llegada de nuevas empresas o la ampliación de algunas ya instaladas en Vila-real.

Imagen del pleno ordinario celebrado este jueves por la corporación municipal de Vila-real. / Mediterráneo

Por otra parte, la corporación también ha dado el visto bueno a un expediente de créditos extraordinarios por valor de 1.083.499 euros que permitirá avanzar “en sostenibilidad y en el cuidado de la salud de la ciudadanía”. Así, con estos recursos, procedentes del canon de la concesión del servicio de agua potable, podrán desarrollarse tres mejoras relativas a la red de aguas de la ciudad.

Filtros de carbón

Por un lado, con un importe de 877.731,52 euros, se incorporarán filtros de carbón activo al pozo Curt de Carinyena. Se trata de un sistema que ya se implementó en los acuíferos de la Bassa del Poble y del Pou d'Amorós y que permite que el agua que llega a los hogares cumpla con la normativa europea que regula esta prestación. Además, otros 36.029 euros se destinarán a obras de mejora del alcantarillado y la depuración de aguas residuales del albergue municipal Mare de Déru de Gràcia, en el paraje del Termet; mientras que los 169.739 euros restantes se invertirán para evitar que las toallitas húmedas u otros elementos que, en ocasiones, acaban en las canalizaciones lleguen a obstruir la depuradora o puedan acabar depositados en algún punto del término municipal.

Por último, la unanimidad ha marcado la aprobación del plan para ejecutar los trabajos, obras y suministro de todos los materiales necesarios para la instalación de cuatro válvulas de corte en la red municipal de agua potable. El coste, que asciende a cerca de 9.000 euros, será asumido por la mercantil Facsa con cargo al canon de mantenimiento de la red de agua. Esta actuación, tal y como ha explicado el concejal Obiol, reforzará la seguridad y el control de las canalizaciones en caso de que, por ejemplo, se produzca una fuga. Las nuevas válvulas, que ya están instaladas en otros puntos de la red de la ciudad, se incorporarán en el camino de les Voltes y en el entorno de la empresa Porcelanosa.