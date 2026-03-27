El proyecto de la nueva comisaría de Vila-real da un salto millonario: costará 10,9 millones

El Gobierno de España ha avanzado cuál será la inversión millonaria que realizará en Vila-real para construir la nueva comisaría de la Policía Nacional, que se levantará en la parcela de 5.500 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento y que corresponde a una parte importante del parking público existente frente al Palau de Justícia y junto al hipermercado Carrefour, en el acceso sur a la ciudad.

En concreto, el segundo Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, que el Consejo de Ministros del martes desbloqueó al aprobar la financiación para las diferentes infraestructuras a construir o a reformar en este programa que se alargará hasta el 2034, reserva un total de 10,9 millones de euros para ejecutar la nueva sede para el Cuerpo Nacional de Policía.

Se trata de una cifra notablemente superior a la prevista inicialmente, como constaba en el pliego de prescripciones técnicas que acompañaba a la licitación del servicio de asistencia para la redacción del proyecto básico y de ejecución de este proyecto, que ascendía a los 7,8 millones (IVA incluido) en junio del 2023. En concreto, se contempla un edificio con sótano, planta baja y primera planta, en la que se distribuirán las distintas dependencias policiales.

"Se cumple el compromiso del Gobierno"

Como publicó Mediterráneo este jueves, el alcalde, José Benlloch, anunció durante el pleno ordinario de marzo la aprobación del Gobierno central a la financiación que da vía libre al plan de infraestructuras de seguridad en el que, aseguró, “se incluye de manera prioritaria nuestra comisaría”. De hecho, Benlloch, hace hincapié en que "se cumple así el compromiso del Gobierno central con Vila-real para dotar a la ciudad de una infraestructura policial a la altura de sus necesidades”.

Boceto inicial de la nueva comisaría de la Policía Nacional de Vila-real. / Mediterráneo

Tipología del inmueble En principio, y si el Ministerio del Interior no da un vuelco a sus previsiones iniciales, el diseño de la nueva comisaría seguirá un patrón similar a las edificadas en los últimos años en otras ciudades de España. En este sentido, constará de sótano, en el que se emplazará un aparcamiento para 17 vehículos de cuatro ruedas y dos furgones, así como de 10 plazas para motos. Precisamente aquí estará el área de detenidos, que se comunicará directamente con el espacio del control de accesos, a través de una escalera de uso restringido y destinada a los testigos y la asistencia letrada, con el fin de garantizar que estas personas no se cruzarán con los detenidos. También habrá una planta baja, en la que estará el mencionado control de accesos, con visión directa de la sala de espera de la oficina de documentación, en las que se expedirán los DNI y los pasaportes. Es lugar se completa con un área de denuncias, almacenes, sala de musculación y recinto sindical. Y en la planta primera se ubicarán las dependencias de las brigadas de información, Policía Científica y Policía Judicial, entre otros espacios. Además, una parte de la parcela cedida por el Ayuntamiento de Vila-real se destinará a aparcamiento.

Y subraya que “este es un paso decisivo que nos acerca a disponer de unas instalaciones dignas y modernas para la Policía Nacional, adaptadas a la realidad de una ciudad dinámica y en crecimiento como es Vila-real”. Además, el munícipe incide en que "la nuestra es una ciudad referente en la prestación de servicios y esta inversión refuerza la calidad de la atención y la seguridad que ofrecemos a la ciudadanía”.

Además, el alcalde ha querido felicitar al municipio de Almassora, que también se beneficiará de una importante inversión dentro del mismo plan para la mejora del cuartel de la Guardia Civil, “una noticia muy positiva para nuestras comarcas”

Desde el Ayuntamiento de Vila-real se destaca la importancia de continuar avanzando en proyectos estratégicos que mejoren los servicios públicos y refuercen la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.