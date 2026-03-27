Vila-real da voz a la gente mayor en el marco de las actividades de Igualdad

La concejala de Igualdad y de Personas Mayores de Vila-real, Maria Fajardo, ha visitado este viernes la residencia de mayores Verge de Gràcia en el marco de una actividad que, aunque no está incluida en la programación oficial del 8 de marzo, se enmarca dentro de un mes dedicado especialmente a la mujer.

Durante la visita, Fajardo, acompañada por la técnica de Igualdad, ha compartido un encuentro con las residentes con el objetivo de escuchar sus experiencias vitales. La conversación ha puesto especial énfasis en los derechos laborales de las mujeres en su juventud, generando un espacio de reflexión y memoria colectiva. En este contexto, desde la Concejalía se ha presentado el pódcast Amb veu de dona, una iniciativa realizada por los jóvenes de la ciudad que da protagonismo a las historias y vivencias de las mujeres referentes en Vila-real.

Primera vez

Se trata de la primera vez que se desarrolla una propuesta de estas características, que ha tenido una acogida muy positiva por parte de las residentes, quienes han invitado al equipo a repetir la experiencia, ya sea con este formato o con otros similares.

Fajardo destaca que “dar voz, escuchar y compartir momentos con nuestros mayores es fundamental. Son una parte esencial de nuestra sociedad y estos encuentros están llenos de complicidad y cariño”. Y subraya que “ha sido un auténtico placer poder participar en esta actividad y conocer de primera mano las vivencias de las residentes”.

Finalmente, la vicealcaldesa ha agradecido a la residencia Verge de Gràcia y a todo su personal la acogida y la predisposición: “Queremos dar las gracias al centro y a su equipo por habernos abierto las puertas y facilitar este espacio tan enriquecedor”.