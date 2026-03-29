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La plaza Mayor de Vila-real retumba en el Domingo de Ramos con la tradicional tamborada local

Nueve colectivos de tambores participan en un acto ya consolidado en la Semana Santa de la ciudad

Cofradías y hermandades participan masivamente en la popular tamborada de Vila-real

Cofradías y hermandades participan masivamente en la popular tamborada de Vila-real

Kmy Ros

Concha Marcos

La plaza Mayor de Vila-real ha acogido un año más la tradicional tamborada local, pese al viento, con motivo del Domingo de Ramos, un acto ya consolidado desde que se recuperó en 2012.

En la cita ha participado el alcalde de Vila-real, José Benlloch, junto con la presidenta de la Junta Central de Semana Santa, Carmina Arrufat, además de representantes de las cofradías y hermandades de la ciudad e integrantes de la corporación municipal y de la Junta Central.

Las imágenes de la popular tamborada de Vila-real

Las imágenes de la popular tamborada de Vila-real

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Las imágenes de la popular tamborada de Vila-real / Kmy Ros

La tamborada de Vila-real ha contado con la participación de los nueve colectivos vila-realenses que tienen sección de tambores, en una jornada marcada por el protagonismo de la Semana Santa en la ciudad.

Noticias relacionadas y más

El toque de honor ha estado a cargo de Javier López Parra, concejal y miembro muy activo de diferentes movimientos y entidades religiosas de la localidad. En esta ocasión, ha sido elegido por ser integrante de la Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital.

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