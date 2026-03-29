Vila-real se rinde de nuevo a ‘Laquima vere’, su Pasión más impactante y diferencial

Vila-real volvió a sucumbir a uno de los momentos más impactantes, emocionantes y llenos de arte que forma parte de la Semana Santa local desde que en el 2007 arrancó tímidamente, como una novedosa apuesta que, a lo largo de estas casi dos décadas, ha ido tomando cuerpo hasta convertirse en un elemento diferencial de la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la ciudad. Es, en definitiva, el preámbulo cultural a una semana cargada de tradición y fe.

La particular Pasión vila-realense, creada desde sus inicios por el compositor Alfredo Sanz, se ha ganado merecidamente un lugar preferente en el abanico de este tipo de espectáculos no solo en la Comunitat Valenciana, sino también del resto de España. De hecho, las particulares características de Laquima vere, una representación en la que se funden la tradición y las creencias más profundas con la innovación tecnológica e interpretativa, ha despertado el interés de instituciones de otros países, como es el caso del Ministerio de Cultura de Costa Rica, para que también se escenifique en su Semana Santa.

Uno de los momentos de la representación de este sábado. / Toni Losas

Alta participación

De nuevo, la Pasión de Vila-real cobró vida en la plaza Major, gracias a la participación activa de alrededor de 200 personas, entre músicos, cantantes, actores y el personal técnico que hizo posible una iluminación y unos efectos audiovisuales increíbles.

Un momento de Laquima Vere 2026 en Vila-real. / Toni Losas

Las voces del colectivo de la Coral Sant Jaume y del coro castellonense Innuendo, se fundieron en un complejo entramado de luces y música, así como con los actores y actrices de Xarxa Teatre que representaron cada una de las escenas, en las que tampoco faltó la participación de cofradías y hermandades, y voces de prestigio como las del sopranista Rafael Quirant; los tenores Vicente Ombuena y Pascual Andreu; el barítono Boro Giner; el bajo Bonifaci Carrillo; así como las sopranos Saray García y Sara López; y la mezzosoprano Francesca Sales.

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El alcalde de Vila-real, José Benlloch. / Toni Losas

Referente en España

Cientos de espectadores siguieron con atención y con un respetuoso silencio que solo se rompió por los aplausos del público, un auto sacramental que se ha convertido en todo un referente en España y que podría fundamentar una futura solicitud al Gobierno central para elevar al interés nacional la Semana Santa de Vila-real que, en la actualidad, es Fiesta de Interés Turístico Autonómico.