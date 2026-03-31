Los niños demuestran que hay una gran cantera en las cofradías de Vila-real
El desfile infantil y juvenil abre el ciclo de procesiones con motivo de la Semana Santa en la ciudad
Vila-real ha acogido este martes por la tarde la primera de las numerosas procesiones previstas en la ciudad con motivo de la Semana Santa. Ha sido el desfile infantil-juvenil, que ha partido de la parroquia de Santa Isabel y ha recorrido las calles del entorno.
Ha sido una procesión en la que los niños y jóvenes han demostrado de buena tinta que existe una gran cantera en las cofradías de la ciudad para dar el relevo generacional cuando sea necesario el día de mañana.
Ha sido un preámbulo de la intensa agenda de procesiones que tendrán lugar durante los próximos días en el municipio. Como ejemplo, la de este miércoles a partir de las 20.00 horas por el Miércoles Santo, que partirá de la iglesia arciprestal y discurrirá por el centro.
Pincha en este enlace para consultar toda la programación de Semana Santa en Vila-real.
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