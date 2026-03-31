Vila-real programa 17 actos de pirotecnia y castillos de más de 110 kilos de pólvora para sus fiestas

El Ayuntamiento de Vila-real ha licitado y ya estudia las propuestas presentadas para cerrar el capítulo festivo relativo a los fuegos artificiales para las fiestas patronales, tanto las de Sant Pasqual, en mayo; como las de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre.

Dos son las empresas de pirotecnia que optan a asumir el disparo festivo de fuegos artificiales en Vila-real: Peñarroja, de la Vall d’Uixó; y Turís, ubicada en la localidad valenciana con el mismo nombre. Tanto la una como la otra apuestan por castillos de final de fiestas con el uso de más de 110 kilos de explosivo y una duración de 620 segundos, o, lo que es lo mismo, 10 minutos y 20 segundos.

La diferencia estriba en la oferta económica. Y es que, aunque el presupuesto base de licitación se establece en 62.000 euros (IVA incluido), la primera de las mercantiles interesadas incluye una baja del 5,2% sobre los precios que constan en las cláusulas, mientras que la segunda incrementa ese descuento hasta alcanzar el 12%.

En total, son 17 actos de los festejos patronales de mayo y septiembre que se cubren a través de la contratación de la pirotecnia, de manera que, aunque los más importantes son los dos castillos de final de fiestas (en mayo y septiembre), también se contabilizan las mascletaes, la apertura de los festejos, el Crida Fest de Sant Pasqual y la recepción y llegada a la iglesia arciprestal de la Mare de Déu de Gràcia, las procesiones o los masclets de aviso de los actos taurinos, entre otros eventos.

Con todo, el pliego de condiciones también abarca los espectáculos pirotécnicos que se realizan en las celebraciones de calles y barrios, a través de la aportación del material a disparar; el bombardeo aéreo con motivo de la festividad de Sant Jaume; y el disparo de fuegos artificiales con motivo de la fiesta de fin de año, celebración que Vila-real estrenó para recibir al presente 2026 en la plaza ubicada frente al Estadio de la Cerámica y que resultó todo un éxito de participación vecinal.

Por otra parte, el contrato también suma el bombardeo aéreo que tiene lugar como final del acto de homenaje al rey Jaume I, en el jardín que lleva su nombre, en el marco de las celebraciones fundacionales que se desarrollarán a lo largo del mes de febrero de 2027.

Ubicaciones

Respecto a las ubicaciones previstas para los principales eventos pirotécnicos de los festejos patronales de mayo y septiembre, el Ayuntamiento y la Junta de Festes mantienen el lanzamiento de las dos mascletaes en su emplazamiento habitual del parque de la Panderola.

Y en lo referente a los castillos de fin de fiestas, que suponen el broche final a las celebraciones, se apuesta por repetir la experiencia iniciada en 2025, de manera que para Sant Pasqual se lanzarán los más de 100 kilos de explosivos desde el parque de Alaplana, mientras que para la Mare de Déu de Gràcia se opta, como ya pasara el año pasado, por trasladar el evento al jardín de Jaume I.